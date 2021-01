» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 28/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus: confirmaron otros 88 contagios en Campana







Se trata de la tercera cifra diaria más alta después de los 89 del martes. Además, se informaron 86 altas médicas. En el orden nacional se notificaron 10.843 positivos y 182 muertes. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 88 nuevos positivos de coronavirus en la ciudad, apenas 24 horas después de haber confirmado 89 contagios. Así, entre martes y miércoles, Campana estableció la segunda y tercera cifra diaria más alta casos en esta pandemia. Estos números, obviamente, elevaron todos los índices en cuanto a la evolución de los contagios: en lo que va de la actual semana se han acumulado 229 casos (76,3 por día), mientras el promedio en las últimas siete jornadas alcanzó ayer los 52,4, el valor más alto de este año. En tanto, la media mensual quedó este miércoles en 39. En cambio, este fuerte incremento de positivos no se vio reflejado en los casos activos, dado que ayer fueron informadas 86 altas médicas en nuestra ciudad. De esta manera, ahora son 720 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad (+2 respecto al martes). El aumento de contagios tampoco ha generado un impacto en la ocupación de camas críticas. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, en el Hospital San José no había ayer ningún paciente con asistencia mecánica respiratoria y la ocupación de la Terapia Covid-19 era "mínima". Finalmente, este miércoles no se notificaron nuevos fallecidos, por lo que la tasa de letalidad sigue cayendo en nuestra ciudad: a principios de año era de 2,72% y actualmente ha descendido hasta 2,35%. En limpio, el cuadro de situación de Campana contempla ahora 5.362 casos totales que se dividen en 720 que se encuentran activos, 4.516 que se han recuperado y 126 que han fallecido. REPORTE PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 20:54, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a nuestra ciudad con 5.655 casos totales. Es decir: 90 más que en la jornada anterior y 293 más que los indicados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. En tanto, el número de fallecidos totales entre un reporte y otro se mantienen coincidentes en 126. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó ayer 23 nuevos positivos de coronavirus y 25 altas médicas, por lo que ahora cuenta con 4.287 casos totales. De esa cifra, 439 se encuentran activos. Por su parte, Escobar sumó 77 nuevos contagios, 64 altas médicas y 3 decesos. Así, llegó a 11.673 casos totales (1.530 se encuentran activos) y a 407 fallecidos. En tanto, Exaltación de la Cruz reportó 7 nuevos contagios y ahora presenta 78 casos activos dentro de un cuadro de situación que acumula 1.282 casos totales. Finalmente, en Pilar se registraron 114 positivos y 107 recuperados, por lo que el distrito llegó a 18.133 casos totales. De esa cifra, 1.400 se encuentran activos. INFORME NACIONAL El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer 10.843 nuevos positivos de coronavirus en el país, que ahora acumula 1.896.053 casos desde que comenzó la pandemia. De ese total, 166.055 se encuentran activos (son 2.653 más que en el reporte del lunes). Este miércoles, la provincia de Buenos Aires indicó 4.445 nuevos casos, mientras la Ciudad de Buenos Aires comunicó 1.247. Así, entre ambos territorios superaron nuevamente la mitad del total nacional, acumulando el 52,5% de los contagios. En el resto del país, Santa Fe presentó 924 positivos, mientras Córdoba sumó otros 687. Por encima del medio centenar también estuvo Neuquén (538). A su vez, la cartera sanitaria informó que 3.627 personas que han contraído el virus se encuentran internadas en terapia intensiva (son 13 más que en el reporte del martes). En tanto, el porcentaje de ocupación de UTI es del 55,8% (+0,8%) a nivel nacional y del 62,1% (+1,0%) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Finalmente, el reporte de ayer incluyó también la confirmación del fallecimiento de otras 182 personas que habían contraído coronavirus, por lo que la cifra de víctimas totales en esta pandemia ascendió a 47.435 en el país.

LOS CASOS A NIVEL NACIONAL SIGUEN MOSTRANDO UNA TENDENCIA A LA BAJA. EN CAMBIO, LOS ÚLTIMOS PARTES EN CAMPANA MOSTRARON CIFRAS ELEVADAS DE CONTAGIO.





#Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó este miércoles 88 nuevos contagios de coronavirus y 86 altas médicas, por lo que Campana llegó a 5.362 casos totales. De esa cifra, 720 se encuentran activos. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/4eMmolnFDr — Daniel Trila (@dantrila) January 27, 2021

Coronavirus: confirmaron otros 88 contagios en Campana

