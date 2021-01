» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 28/ene/2021 de La Auténtica Defensa. El Movimiento de Restauración Peronista asistió a vecinos sin agua







Fue junto a Alejo Sarna. Estimaban ayudar cerca de 15 familias de la zona de Zaballo y Sautón, en el fondo del barrio La Josefa. Días con más de 30 grados de calor y aun así, ni una gota de agua. Vecinos del barrio La Josefa padecían sin piedad el azote del verano hasta que el Movimiento de Restauración Peronista (MRP) fue en su asistencia. Junto al dirigente del Frente de Todos Alejos Sarna, la agrupación política que conduce el petrolero Pedro Milla distribuyó bidones de agua entre las familias de la zona de Zaballo y Sautón, donde -aseguraron los militantes- la red no está abasteciéndolos. "Es preocupante que hoy estemos en este barrio reclamando por necesidades de agua potable para las familias que viven aquí. Es alarmante, crítico y una situación que nos moviliza porque es un recurso importantísimo apra el aseo, la limpieza de los comestibles y la ropa", expresó Carlos Castillo, referente local del MRP. "A veces conmueve y sensibiliza la recepción de los vecinos, pero no debería ser así. Tenemos que buscar una solución de fondo, seguramente en conjunto con el jefe comunal y con la empresa ABSA, que tienen que desembarcar en este y otros barrios de la ciudad para traer los servicios que necesita cada ser humano", manifestó. Los organizadores de la iniciativa estimaban asistir cerca de 15 familias del fondo de La Josefa con bidones de agua que, gracias a un acuerdo con una empresa proveedora, podrían ser recargados de manera gratuita. "Hace más de 20 días que los vecinos no ven una gota de agua por la red de abastecimiento que se encuentra en esta zona y es muy preocupante, en primera instancia por las altas temperaturas", comentó Alejo Sarna. "Estamos hablando de días con más de 30 grados de calor, donde tenemos adultos mayores, niños, y con estas temperaturas es imposible poder estar sin tener agua potable para consumo". "Además -continuó el joven dirigente- estamos en tiempos de pandemia y es fundamental tener agua como un elemento de prevención contra esta enfermedad para lo que tiene que ver con medidas de higiene". "Sabemos que es una problemática de años en el barrio La Josefa, que conforme se va ingresando cada vez más adentro del barrio hay menos presión y en esta zona directamente no hay", comentó Sarna, ante lo que sostuvo que "el Municipio como la empresa ABSA deben garantizar agua potable en calidad y cantidad". Nely Amarilla, una vecina de Sautón y Zaballo, aseguró que la última asistencia que habían recibido fue el día domingo, mediante un camión prestado por la sociedad de fomento. "Simplemente estoy pidiendo agua", expresó la mujer. "Yo puedo caminar una cuadra y buscar agua, pero otra gente no", dijo Amarrila. "Necesito por favor que el intendente se acerque y mire él mismo lo que está pasando. No hay agua, o sale muy poquita".



Alejo Sarna charlando con vecinos de la calle Sautón y Zaballo.

El agua es un elemento esencial, y es fundamental que todas y todos puedan acceder a ella, principalmente en estos días altas temperaturas y en estos tiempos de pandemia donde es necesaria para que las y los vecinos puedan tomar las medidas de prevención. pic.twitter.com/y0PQ34O6GI — Alejo (@alejosarnaok) January 27, 2021

El Movimiento de Restauración Peronista asistió a vecinos sin agua

