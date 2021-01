» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 28/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Ya se sumaron más de 2000 vecinos a la campaña "Vacunate!"







El Concejal del Frente de Todos Rubén Romano recorrió junto a su equipo el barrio Albizola. Además de asistir a los vecinos con la inscripción, también brindaron información para concretar la misma de manera particular, en cada familia. "Queremos que los vecinos lleven a sus pares la importancia de vacunarse para terminar con el virus" señaló Romano, quien anticipó la incorporación de clubes e instituciones al esquema de difusión de la campaña. El calor no impide las caminatas informativas de Rubén Romano y su equipo, llevando adelante una campaña itinerante, "puerta a puerta", de inscripción e información sobre el plan nacional de vacunación denominado "Vacunate!", a través del cual se buscará inmunizar a toda la población en la lucha contra el Coronavirus. Durante los primeros días, se estima que ya se inscribieron más de 2000 personas para recibir la dosis de acuerdo al cronograma oficial y a la situación de cada inscripto, ya sea mayor de 60 años, con enfermedades preexistentes, o población en general. "Más allá del valor que tiene cada inscripción que concretamos, generalmente a personas con dificultades de acceso a la tecnología, sabemos que es importante la manera en que replica este programa ya que son los propios vecinos los que transmiten a sus pares los detalles de la campaña. Creemos que hay que hacer un mayor esfuerzo y llegar a la gente que no puede ir en busca de la información para inscribirse al Vacunate!" aseguró Romano, quien estuvo acompañado por el Presidente del Partido Justicialista, Oscar Trujillo. Por ello, para el además Concejal del PJ-Frente de Todos, el próximo paso será sumar instituciones barriales y clubes para continuar llevando información y de esta manera, posibilitar que más vecinos se inscriban para recibir la vacuna de manera segura: "Como dijimos en otras oportunidades, el nivel de confusión y desinformación es elevado. Mientras más personas repliquen la información, más tendrán la posibilidad de inmunizarse. Queremos que los vecinos lleven a sus pares la importancia de vacunarse para terminar con el virus" concluyó.

