» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 28/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Vecinas participan de proyectos artesanales







La Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, sigue visitando emprendedores para conocer los proyectos artesanales y domiciliarios llevados adelante por muchos vecinos y vecinas. En el barrio Lubo, dialogó con las responsables de una iniciativa que involucra peinados con trenzas adornados de dijes y piedras artesanales. Con la intensión de conocer y divulgar distintos emprendimientos productivos locales, la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, visitó el barrio Lubo donde un grupo de vecinas llevan adelante una iniciativa que involucra peinados con trenzas adornados de dijes y piedras artesanales. Del contacto con los diferentes proyectos, Carrizo expresó que "son de lo más variados y me sorprendí con el capital humano que tenemos para aprovechar, acompañándolos de otras iniciativas en nuestra ciudad". En este sentido, la concejal expresó que "Campana tiene mucho por aprovechar en algunos ámbitos como el arte, que puede reforzar con actividades cotidianas de esparcimiento, para generar un plus que haga de nuestra ciudad un lugar de visita desde otras localidades". Por último, Romina Carrizo, quien estuvo acompañada por Natalia Cardozo, vecina del lugar, señaló: "Es hermosa la diversidad de alternativas que nuestra ciudad puede ofrecer. Ludmila me muestra las imágenes de su proyecto que canaliza por Facebook, llamado Kanaleon Trenzas, y es notable la creatividad porque lo artesanal hace que se escuche a quien lo solicita de modo que casi ningún proyectos concluido es igual a otro".





La Concejal Romina Carrizo, sigue visitando emprendedores.



Vecinas participan de proyectos artesanales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar