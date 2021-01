Efemérides del día de la fecha, 28 de Enero

DÍA INTERNACIONAL DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Iniciativa adoptada por el Consejo de Europa y la Comisión Europea, en este día se conmemora la firma del Convenio 108 "Para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal" en el año 1981 (nuestro país adhirió al mismo, a través de la Ley Nº 27.483, en el año 2018); asimismo, se resalta la importancia de proteger los datos personales, especialmente en las redes sociales, y se genera conciencia acerca de las implicaciones de compartirlos con terceros. A nivel nacional, la Ley Nº 25.326 instituye que los datos personales no pueden ser registrados ni utilizados sin tu consentimiento y garantiza que puedas saber quién, cuándo, por qué y para qué utiliza tus datos personales guardados en bancos de datos públicos o privados, archivos y registros. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aconsejan proteger los datos utilizando contraseñas con números, minúsculas y mayúsculas y cambiarlas cada 30, 60 o 90 días; no ingresar datos personales en sitios desconocidos; leer las condiciones de uso de las redes sociales y otras aplicaciones antes de aceptarlas; y verificar que la dirección de la página sea auténtica antes de ingresar el nombre de usuario y contraseña.



LA SELECCIÓN SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB-20 Hace 18 años la selección vencía a Colombia y se consagraba por cuarta vez en su historia campeón del Campeonato Sudamericano Sub-20. Dirigido por Hugo Tocalli e integrado por Pablo Zabaleta, Javier Mascherano, Leonardo Pisculichi, Carlos Tevez y Fernando Cavenaghi, el equipo debutó con un triunfo 2 a 1 ante los "cafeteros", con goles de Cavenaghi, en el Campus Municipal Profesor Alberto Suppici (Uruguay):"este será un equipo muy agresivo de tres cuarto de cancha en adelante, porque tiene jugadores con una gran capacidad de desnivel" expresó Tocalli antes del encuentro. En el siguiente partido, Cavenaghi volvió a convertir en la victoria 1 a 0 contra Chile. Sin embargo, la "albiceleste" cayó frente a Venezuela 1 a 0 por obra del delantero PhilippeEstéves. La recuperación llegó ante Paraguay en la goleada 4 a 1 en la que Emanuel Rivas, Cavenaghi (2) y Gonzalo Rodríguez fueron los protagonistas. En la ronda final, se enfrentó contra Uruguay; los locales abrieron el marcador a los 32 minutos con un gol de Rubén Olivera que fue opacado por el tanto convertido por Pisculichi que selló el empate. En el Estadio Domingo Burgueño Miguel, el conjunto de Tocalli aplastó a Ecuador 4 a 0 con goles de Rivas, Zabaleta y Cavenaghi (2). Contra Brasil, la selección triunfó ajustadamente 1 a 0 gracias a Marcelo Carrusca pero Paraguay terminó arrebatándole la victoria al empatarlo en el siguiente partido. En la final, Cavenaghi convirtió el gol que le dio el Sudamericano Sub-20 a la Argentina.



SE LANZA "ANTI" Un día como hoy en el año 2016, Rihanna lanzaba su octavo álbum "Anti." Producido por la cantante barbadense e integrado por canciones compuestas por ella junto a "TheWeeknd" y BrittanyHazzard, el disco es acerca de relaciones tóxicas, la traición y la reconciliación: "no quiero hacer lo que hacen todos los demás. Quiero hacer lo que quiero. Sé que a mis fans les encantará porque son leales pero si los demás lo aman genial. Si no lo hacen por lo menos sabré que como artista hice lo que quise". Entre lascanciones se encuentran "Needed me", "Work", "Love on the brain" y "Kiss it better".



Efemérides del día de la fecha, 28 de Enero

