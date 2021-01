» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 28/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana - 28 de Enero 2021

Por Luis María Bruno







Paraná Guazú embarcado: Aguas limpias y un tanto bajas por el Guazú, con bajante de camalotes dependiendo de las influencias de los vientos. En cuanto al pique, semana floja con algunas pocas capturas de algunas bogas las cuales no superan los dos kilos y medio y muchas de kilo a kilo setecientos gramos, algún bagre y pati pero en líneas generales esta semana tranqui, tranqui. Muelles y costas: En líneas generales continúa floja la pesca de muelles y costa. La pesca está para alguna captura de boguitas de hasta los dos kilos y muchas chicas que promedian los ochocientos gramos al kilo de peso para devolución, algún bagre y pati mediano a chico. Doradito: Otra semana por El Doradito de pesca muy floja con alguna boguita chica y algo de variada de piel mediana a chica. Isla Botija / Puerto Constanza: Continúa muy devaluada la pesca por esta zona, con alguna esporádica respuesta de Tararira, algún doradillo de hasta los dos kilos y palometas, pero en líneas generales muy devaluado el pique. Pasaje Talavera: Estuvimos por el Talavera realizando un relevamiento en varios puntos de este. Por nuestra parte la pesca solo se dio para bogas, realizando encarnes con maíz fermentado y masa y con muy buenos resultados con tiritas de hígado vacuno. Los portes de las bogas no superaron los dos kilos setecientos y muchas fueron regresadas al agua con portes de los 500 gramos al kilo y medio, el pique no fue constante y hubo que ponerle paciencia y atención a los equipos. Paraná Bravo: Si bien las condiciones de las aguas por el Bravo son buenas, es decir aguas bajas pero limpias, la pesca por la zona también es floja con algunas respuestas de algunas boguitas chicas a medianitas, algún pati de los lindos y alguna carpa. Esta semana tranqui, tranqui. La Paz: El amigo y guía de pesca Víctor Flores desde La Paz me comenta lo siguiente: "Hola Luis María y amigos del Semanario del Pescador les comento que esta semana realicé varias salidas, con un pique entre regular y bueno. Salieron cachorros chicos, algunos dorados y excelente variada, muchos manduvé pico de pato, manduvas, patíes en cantidad, tarariras, manguruyúes, rayas y armados. Se pescó con carnada viva, sobre todo con mojarras, anguilas y cascarudos, ya que la morena está escasa e inaccesible por su costo. El río repuntó un poco, está en los 2,32 mts. El agua turbia en los 27º de temperatura. Villa Paranacito: Desde Villa Paranacito el querido amigo y también guía de pesca Gustavo Ramondegui esto me informa: "Hola Luis cómo te va, bueno Luis mira el pique acá en la zona de Villa Paranacito la verdad que esta entretenido, ahora tenemos un par de opciones más aguas arriba yendo para el Ñancay están apareciendo dorados de lindos portes. El único problema, como te comento todas las semanas, es el problema del agua, pero bueno aguas arriba teniendo paciencia se pueden lograr dorados de muy buen porte. Como te comenté anteriormente con mucha paciencia hay que estar ahí todo el día, pero bueno a veces se justifica y vale la pena y sino la salida de siempre aguas abajo con dorados en las bocas de los arroyos y después del mediodía unas buenas tarariras con carnada y con señuelos la verdad que las tarariras este año están muy muy activas. Así que bueno Luis no hay mucho más por ahora, espero que pronto podamos llegar a ser un relevamiento juntos un abrazo grande y estamos en contacto". Concordia Entre Ríos: Cacho Toller por su parte desde Concordia Entre Ríos me envía su información semanal: "Hola Luis María desde Concordia Cacho Toller para comentarte como está el pique en la zona. Bueno Luis veníamos de unos días de una bajante muy importante el río Uruguay la verdad que estuvo alrededor de dos semanas más o menos en menos de un metro,en los sesenta o cincuenta centímetros y ahora ya empezó a repuntar ya está no te diría normal pero ya está en buena altura. Ha llovido para el Norte así que está entrando agua y estos días bueno también por la ola de calor la represa estuvo generando mucho y llega durante el día a muy buen nivel el agua, aproximadamente a los cuatro metros con lo cual el dorado se pone muy activo y hay muy lindos dorados entreverado con los medianos y los chicos pero la verdad que está linda la pesca con esta mejora del río, ahora esperemos que se mantenga en buena altura. La boga esta media quieta al correr mucho el agua se complica para pescarla, aunque está saliendo boga no es de muy buen tamaño como nos tiene acostumbrada la boga en Concordia. Esto es todo por esta semana un fuerte abrazo y saludos para todos". Carmelo Uruguay: El amigo y colaborador Cristian Banchero como todas las semanas me hace llegar su información del estado del pique en la zona: "Hola Luis cómo anda todo bien, bueno Luis por acá por la zona nuestra hay pocos datos la verdad que fue una semana para el rubro caña desastroso. Poco pique la verdad que poco pique general, desde el viernes la verdad que la cosa tuvo y viene bastante jodido en todos los ámbitos, espero que esta semana cambie algo, bueno un gran abrazo". Santa Teresita: Desde la costa el guía de pesca y amigo Cristian Maus esto me dice: "De Santa Teresita, partido de la costa Cristian Maus guía de pesca de acá del partido de la costa, con el informe semanal Luis María para vos y todos los seguidores del Semanario del Pescador de cómo pintó la pesca esta semana por estos lados. Bueno mucho calor y bueno la pesca tanto de costa, como medio mundo es la que se acostumbra para estas épocas, dándose algunos bagres juveniles y cada tanto algún lindo bagre, algunas brótolas, corvinas juveniles también, con el medio mundo están sacando algunos cornalitos y algunos pejerreyes, de costa hay gente probando mismo desde Santa Teresita con algunas capturas de brótolas y también de bagres por supuesto. La recomendación de siempre es intentar alejarse de los lugares más poblados, tanto por el ruido como también por el protector solar que deja una mancha de aceite que no es buena, así que conviene alejarse un poquito parado de punta médanos, nueva Atlantis y también en las zonas más vírgenes entre Las Toninas y San Clemente. La pesca embarcada viene bien con corvina de muy buen tamaño y medianas, todavía no está el cardumen que casi siempre para esta época aparece de corvinas juveniles, así que pescas menos cantidad de corvinas pero todas de muy buen tamaño. En cuanto a los bagres de mar se da cantidad de bagres juveniles que por supuesto lo devolvemos, siempre nos quedamos con bagres de arriba de un kilo que se justifiquen por la carne, algunas anchoas de banco y bastante cantidad de palometas que hace años que no veíamos tantas, que muchas veces pifiamos el pique venimos subiendo el aparejo y ataca a media agua. También hemos hecho una buena pesca de pejerreyes, se ve que atraído por la anchoa cuando golpea el agua ese aceite que camina actúa de ceba y se arrimó bastante el pejerrey de buen tamaño y también anchoa de banco pero chicas esas las usamos para carnada. Bueno básicamente esto es lo que está pasando, siempre la opción de los días feos es escaparse algún canal o algún arroyito que en cualquier manchón de agua tenemos tarariras". Relevamiento semanal de pesca en los espigones de ENSENADA y BERISSO: Como todas las semanas el querido amigo Emir Ricciardi me envía su jugoso informe semanal desde el Sur del Río de la Plata y esto me informa: "Una semana muy parecida a la anterior con muy poca pesca respecto a las diferentes especies de nuestra querida región de Ensenada Barragán y Berisso. En lo que respecta a los espigones de pesca del Club Río de la Plata y municipalizado sigue siendo interesante con las extracciones de carpas en el propio cajón entre ambos clubes, de tres a cuatro kilos de peso con masa y cebando mucho la región de pesca. En cuanto a la boga ha sido relativamente floja con pocas piezas y chicas entre los 300 a 600 grs con salamín, masa o maíz remojado en vainillin y almíbar, se extrajeron algunos dorados y doradillos importantes en su modalidad de flote y a 0,80ncm de la superficie del agua y a fondo encarnando con bagre amarillo, filet de sábalo y porteños, entre los dos a tres kilos y medio de peso, en el espigón del club universitario y con respecto a la variada de cuero tanto con lombriz como con carnada blanca sigue siendo mala, pocas pieza y chicas durante el horario diurno, ha sido relativamente interesante la presencia de la manduva extraída tanto a flote como de fondo con la propia líneas y carnada del dorado, en la región de Berisso más precisamente la escollera de la Isla Paulino lo mejor se generó con la carpa con masa y cebando mucho la región de pesca, en cuanto a la boga muy irregular con piezas entre los 600 al kilo y medio de peso tanto con salamín como con masa. Se registraron algunas extracciones de dorados en la punta del espigón y lanzando hacia los palos de los malecones con artificiales como con bollón y bajada de acero, en cuanto a la variada de piel durante el horario diurno es muy mala, pésima con pocas piezas y de baja calidad, mejora notablemente durante las últimas horas de la tardecita y noche con bagres blancos, amarillos y pati de excelente porte". En nuestro programa televisivo Nº864 de esta semana te mostramos la última parte de nuestra jornada de pesca nocturna en compañía del amigo y colaborador Jorge Alberto Robson y como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



El amigo y colaborador de nuestro programa Valentin del Castillo en el Campana Boat Club y la captura de un lindo doradillo y manduvi



