El Presidente del Club El Cañón 4x4 se prepara para el evento que se realizará este fin de semana en el Rey Park 4x4 Off Road de Pilar. El Off Road es otra de las actividades del mundo tuerca que cuenta con representantes en nuestra ciudad. Y muchos de esos nombres están preparando sus jeeps para el encuentro que se realizará este fin de semana en el Rey Park 4x4 Off Road de Pilar. "Lo estábamos esperando", reconoce Javier Murillo, actual Presidente del "Club El Cañón 4x4", con su nieta en brazos. Es que después de un 2020 que se cerró prácticamente sin actividad, el parque de Pilar se prepara para recibir a esta disciplina tan atractiva como particular en este arranque de 2021. -¿El Club El Cañón 4x4 dirá presente en este evento, no? -Sí, Campana dirá presente. Estaremos con los muchachos representantes del club: ya se anotaron varios como Jorge Bigi, Sandro Ariu, Fabián Cabrera e Iñaki Murillo, mientras otros integrantes estaban cerrando el trámite administrativo para este encuentro. Somos de no fallar, así que estaremos una vez más. -¿El estar tanto tiempo sin actividad genera una mayor ansiedad? -Los muchachos están muy entusiasmados, Fue mucho tiempo sin poder realizar lo que tanto desean y si bien se aprovechó ese tiempo para trabajar en los jeep, está claro que tiempo sobró. Ver a los vehículos guardados en los talleres, como te imaginas, se hizo difícil. Fue duro ver los jeeps sin esa posibilidad de estar en actividad. -La fecha y la posibilidad llegó. ¿Ahora qué viene? -Deseamos que no solo sea una fecha aislada, queremos que sea un punto para arrancar y darle continuidad a este tipo de evento. Hay mucha gente en estos encuentros y la verdad es que se pone muy lindo. Por eso invitamos a quienes deseen sumarse a esta posibilidad y queremos decirles que las puertas están abiertas en el club. Nosotros logramos armar un grupo fantástico y lo hacemos en familia. Creo que ése es uno de los secretos, porque nos divertimos todos. Además, a la gente les gusta mucho verlos en acción. De hecho, cuando vamos a la Fiesta del Automóvil, nuestro stand le interesa a mucha gente que se detiene a conocer esto que hacemos. -Mientras tanto, seguís como Presidente del club, ¿no? -Sí, los muchachos me lo pidieron y la realidad es que todo lo que tenga que ver con la aventura del hombre me atrapa, Igual les hice saber que hay que renovar la comisión, ya es tiempo de ceder el lugar a otro muchacho. Como ves, ya estoy más para abuelo. Además no es bueno que siempre estés mucho tiempo en un lugar así. De repente hay gente joven, con otras ideas nuevas y sería lógico que el recambio suceda. Espero que se decidan y dejemos el puesto. Quizás ya estoy grande, je… Es hora de bajar y que sigan los chicos.



JAVIER MURILLO, UNO DE LOS GRANDES NOMBRES DE LA HISTORIA DEL REMO LOCAL, AHORA VOLCADO AL MUNDO DEL OFF ROAD.



