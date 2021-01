» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 28/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

FEDERAL A: FINALISTAS El Torneo de Transición del Federal A, que ya le entregó el primer ascenso a Güemes de Santiago del Estero, definió anoche a los dos finalistas del Reducido: Deportivo Maipú de Mendoza le ganó 2-0 a Sarmiento de Resistencia y se medirá por el segundo boleto a la Primera Nacional frente a Deportivo Madryn, que eliminó 4-3 en los penales a Villa Mitre de Bahía Blanca después de haber igualado 1-1 en los 90 minutos.



PRIMERA C: FINALISTAS Ayer se definieron los finalistas del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana: Dock Sud derrotó 1-0 a Ituzaingo en una de las semifinales; mientras en la otra llave, Deportivo Merlo se impuso 7-6 en los penales sobre Lamadrid después de igualar 2-2 en los 90 minutos. El encuentro por el ascenso se disputará el domingo. CON GOL DE MESSI Con el retorno de Lionel Messi, Barcelona superó ayer a Rayo Vallecano por los Octavos de Final de la Copa Rey. El rosarino marcó el empate transitorio y, posteriormente, un quirúrgico pase suyo marcó la jugada del tanto de Frankie De Jong, quien estableció el 2-1 final. Por esta instancia también jugaron: Girona 0-1 Villarreal, Valladolid 2-4 Levante, Sevilla 3-0 Valencia, Betis 3-1 Real Sociedad y Almería (5) 0-0 (4) Osasuna. Hoy se cierra esta fase con dos encuentros: Alcoyano (que eliminó a Real Madrid) vs Athletic Bilbao y Navalcarnero vs Granada. LO BAJÓ EL ÚLTIMO En la continuidad de la 20ª fecha de la Premier League, Manchester United (40 puntos) perdió ayer 2-1 como local frente a Sheffield United (8 unidades) y, de esa manera, no pudo recuperar la cima de las posiciones que ahora ocupa Manchester City (41). Tampoco Leicester (39) logró llegar a lo más alto: igualó 1-1 con Everton. La jornada de ayer se completó con Burnley 3-2 Aston Villa, Chelsea 0-0 Wolverhampton y Brighton 0-0 Fulham. La fecha se cierra hoy con el duelo Tottenham (33) vs Liverpool (34). COPPA ITALIA Por los Cuartos de Final, Juventus goleó ayer 4-0 a SPAL 2013 y se convirtió en el rival de Inter (2-1 a Milan el martes) en semifinales. En tanto, también ayer, Atalanta venció 3-2 a Lazio y aguarda por el ganador del encuentro que hoy disputarán Napoli y Spezia. VICTORIA DE DENVER Anoche, en una nueva jornada de la NBA, Denver Nuggets superó 109-82 a un disminuido Miami Heat y cosechó su quinta victoria consecutiva. El argentino Facundo Campazzo no anotó puntos (0-4 de cancha), pero sumó dos robos, una asistencia y un bloqueo en 10 minutos de juego. GANARON LAS LEONAS Luego de once meses sin partidos, el Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped derrotó 3-2 a India en el primero de una serie de cuatro encuentros en el CENARD. Los goles de Las Leonas fueron convertidos por Micaela Retegui, Agustina Gorzelany y Majo Granatto MUNDIAL DE HANDBALL Ayer se disputaron los Cuartos de Final de "Egipto 2021" y quedaron definidos los cuatro semifinalistas. Dinamarca eliminó al local Egipto al imponerse 4-3 en la definición por penales tras dos tiempos extra (35-35) y ahora se enfrentará con España, que venció 31-26 a Noruega. Del otro lado del cuadro, Francia superó 35-32 a Hungría en overtime y se medirá en semifinales con Suecia, que despachó 35-23 a Qatar.

