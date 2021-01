Caso Mugas: El abogado de la familia advierte "llamativas Desproligidades"

Se trata del Dr. Roberto Hermo patrocinante de la madre de la víctima. Opina que la policía y el Juzgado de Garantías son responsables de la detención domiciliaria fallida y posterior fuga del menor sindicado como autor material del asesinato. Asegura que la detención y fuga del presunto homicida tiene "llamativas desprolijidades"

Un nuevo giro ha cobrado la causa del asesinato de Iván Mugas (20) al convertirse el Dr. Roberto Hermo como patrocinante de Adriana Ortiz, quien desde ayer se constituyó formalmente como Particular Damnificada (querellante) por el homicidio de su hijo.

En esos términos, ayer por la tarde el abogado tuvo acceso total al expediente iniciado en la Fiscalía de Menores de Boulevard Dellepiane y Beruti. "Como se manejó el Fiscal Ancurio no tengo mucho para decir por ahora. Pero hay llamativas desprolijidades asociadas a la detención del menor que cometió el hecho. El problema está con la Jueza de Garantías del Joven Nro. 1, Bárbara Haleka, y la policía", declaró a La Auténtica Defensa.

Como se recordará, el homicidio tuvo lugar el domingo por la tarde, y el principal involucrado fue aprehendido por la policía el lunes. Por ser menor, junto a su madre, fue llevado a comparecer a la Fiscalía donde se comprueba que tenía 38,2 grados de fiebre y por esta razón nunca llegó a declarar: por protocolo emanado de la Procuración General de la provincia en relación a la pandemia del COVID 19, se remitió al joven al Juzgado de Garantías del Menor Nro. 1, donde se dispuso su aislamiento y detención domiciliaria, fijando nueva fecha de audiencia para hoy viernes a las 9:30, si resultaba que el hisopado había dado negativo.

Así las cosas, el joven se fugó del domicilio de detención ese mismo lunes. "Lo del protocolo es discutible y ahí ya hay ruido. No podés mandar a un más que presunto homicida a la casa, por más menor que sea. De todas formas, lo primero que no se entiende es si la Jueza Haleka dispone que el domicilio de detención sea en Las Acacias, donde vive el padre; la policía lo lleva al barrio Santa Lucía, que es donde vive la madre. ¿Qué supervisión realizó el Juzgado al respecto? ¿Por qué la policía decide otra cosa y no lo dispuesto por la Jueza? Después, se entiende que por logística, disponibilidad o urgencia, al chico no le hayan puesto una Pulsera de Monitoreo, pero no se entiende por qué no dejaron una consigna policial en el domicilio de detención. Según la madre, el chico le dijo: "Yo con vos no me quedo, me voy de mi papá" y nunca más lo vio. Acá hay gato encerrado. No sé si tiene que ver, pero hay un tío del chico que fue policía. Tiene una empresa de seguridad privada y todos los contactos".

CON EL INTENDENTE

Ayer por la mañana tuvo lugar una nueva marcha pidiendo sólo por la detención del joven fugado, sino también por los otros dos involucrados: un menor de 16 años y una mujer de 20, Rocío Giménez, quien tiempo atrás tuvo una relación sentimental con la víctima, todos vecinos de Las Acacias.

Partiendo desde el Arco, la columna de gente recorrió toda la avenida Valera a pie para llegar hasta el Palacio Municipal cerca de las 9 de la mañana, donde la madre de Mugas fue recibida por el intendente Sebastián Abella y el concejal de Juntos por el Cambio, Christian "Pipen" Amaya.

Cuando Adriana Ortiz salió de la reunión sólo dijo a los presentes que la habían acompañado: "Me dijeron que están con nosotros y que están conversando con la Justicia para que esto se esclarezca, y que empiecen a poner un poco más de mano dura".

Luego accedió a ser consultada por la prensa presente y declaró: "Tuvimos una charla descon-tracturada, (el Intendente) nos dio su apoyo y nos dijo que está con nosotros, que van a estar al tanto de lo que necesitemos para las marchas, y que como vecino está con nosotros. (...) No me voy tranquila tampoco, porque para mí fue nada más que una charla con alguien del municipio (…) Esto es muy doloroso porque ya tengo 3 hijos muertos… se me van uno por uno (…) Hablé (con la Justicia) y estoy indignadísima por la explicación que me dieron de que lo largaron solamente por tener fiebre. ¿Cómo vos a mandar a alguien con síntomas de COVID a la casa, preso, y no le vas a poner custodia? A eso me refiero. Esto es un ´viva la pepa´. Hay mensajes, hay amenazas, ¿y la chica anda paseando, tirando estados en el Facebook? La verdad es que me decepcionan (…) No me voy conforme con nada. Quiero que estén presos y quiero que se esclarezcan todos los crímenes que hubo acá en Campana y quedó todo en la nada por la Justicia que tenemos… que cambien las leyes. Quiero que estas personas, si son menores, estén en un lugar de reclusión hasta que sean mayores de edad, y después de ahí a un Penal. Que paguen su culpa. Pido lo justo, no pido otra cosa. La chica está libre, supuestamente porque están recolectando pruebas. ¿Qué más pruebas querés que un muerto? ¿Quieren que haya otro muerto? Hay muchos chicos acá en Campana que murieron de la misma manera y de otra forma, y quedó todo en la nada. Y es por la Justicia que tenemos. Yo quiero que eso cambie", concluyó.







MEDIO CENTENAR DE AMIGOS Y FAMILIARES DE LA VÍCTIMA MARCHARON HASTA EL MUNICIPIO, DONDE EL INTENDENTE ABELLA RECIBIÓ A LA MADRE DE IVÁN MUGAS.

OTRO ALBORNOZ VINCULADO A UN HECHO DE SANGRE

Ester Medina, madre de Matías Gutiérrez, también se encontraba en la marcha de ayer, portando un cartel solicitando "Justicia y Libertad" para su hijo.

"Está preso ahora en la Alcaldía, por defenderse de estos Albornóz. Lo robaron, lo golpearon, le sacaron plata, le sacaron su celular. En la pelea se disparó el arma que tenía Alexis Albornóz, y salió herido lamentablemente Alexis. Lo imputaron a mi hijo por Homicidio (en grado de tentativa). Ya lo elevaron a juicio, y quiero justicia. Quiero que lo liberen porque lo están acusando por algo que no cometió, fue en defensa propia. Mi hijo hace 6 meses que está pagando una pena que no le corresponde, se defendió de estas lacras que viven haciendo siempre lo mismo. Así como entran por una puerta, salen por la otra porque tienen el tío policía, tienen fiscales comprados, tienen jueces comprados… ¿Y contra eso nosotros qué podemos hacer? Porque si las autoridades no nos defienden, nosotros como pueblo que los votamos… Yo pedí hablar con el Sr. Intendente. Estuve sentada casi 5 horas hasta me atendió y no me dio una respuesta. Me dijo solamente que ellos no pueden hacer nada con los Fiscales y los Jueces que hay en Campana. Entonces yo me pregunto ¿Qué función cumple si no nos puede ayudar en este tema? Mi hijo tiene 24 años y está alojado en la Alcaldía de Campana. Jamás tuvo una entrada a la Comisaría, jamás robó. Es un chico re sano. No como ellos que roban y por eso tienen lo que tienen. Nada que ver con ellos, mi hijo jamás tuvo una entrada. Quiero que eso la Justicia lo vea, que vea con qué gente están tratando. Que sepan separar, eso es lo que pido. Mi hijo tiene un nene de 2 años y medio que lo está esperando, y supuestamente le van a dar la mínima de 6 años".

Sobre el caso, en los registros de La Auténtica Defensa encontramos que luego de estar varios días evadido tras la noche del disparo, Matías Nicolás Gutiérrez "se presentó en la Comisaría Campana junto a su abogado particular, señalando ser el responsable de la herida de escopeta que recibiera Alexis Catriel Albornoz el pasado jueves 30 de julio por la noche, en el barrio Las Acacias. Según versiones, Albornoz se encontraba en una reunión organizada en una vivienda de Castilla al 2100 cuando decidió ausentarse para realizar una compra en un kiosco cercano. Fue entonces que al tiempo se escuchó una discusión y la detonación de un arma de fuego. Eran pasadas las 22 cuando salieron a la vereda a ver qué pasaba, los amigos de Albornoz lo encontraron tirado con una herida sangrante en su abdomen y llamaron al 911. El joven fue intervenido exitosamente en el Hospital San José y salió del quirófano con vida pero con pronóstico reservado dado que, entre otras lesiones recibidas, al menos dos proyectiles habían perforado su intestino. Luego de la operación, Policía Científica determinó que el arma utilizada fue una escopeta calibre 28. Según fuentes judiciales, Gutiérrez ya habría prestado declaración indagatoria señalando que, entre otras cuestiones, el arma no era suya. Trascendidos no oficiales, indicaban que Gutiérrez dijo durante la indagatoria que esa misma noche habría participado de una pelea en la que uno de sus agresores portaba la escopeta y logró hacerse de ella para luego escapar del lugar. Tiempo más tarde, volvió para devolver el arma y cerrar el episodio en buenos términos. Fue entonces que interactúa con Albornóz, entre otros, y se le habría escapado el disparo que lo hiere en su abdomen".