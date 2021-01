Absa licitó la primera tanda de obras en la Provincia

P U B L I C



Son 55 perforaciones de captación e impulsión de agua en 21 localidades. Las obras correspondientes a Campana implican $12.888.527.- "La obra pública no es un gasto sino una inversión que, además, genera trabajo, reactivación económica, desarrollo y mejor calidad de vida", señaló la Diputada Provincial Soledad Alonso presente en el acto realizado en La Plata. En el auditorio del Ministerio de Infraestructura de la provincia, la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) llevó a cabo ayer jueves el acto de adjudicación de la licitación de un paquete de obras que comprende 55 perforaciones de captación e impulsión de agua para 21 localidades, con un presupuesto oficial de $155.866.582. "Estas obras son las que menos se ven, pero son justamente las que permiten a los vecinos y vecinas puedan tener presión y agua. Hablamos de una empresa como ABSA que luego de la gestión de Vidal se recibió desfinanciada, con mucho maquillaje y pocas obras de fondo. Ahora con el esfuerzo conjunto de la Provincia de Buenos Aires esas obras necesarias comienzan a hacerse realidad", comentó la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, quien estuvo presente durante el acto de adjudicación invitada por el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone. En la oportunidad, estuvieron presentes también el Subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski, el sub-administrador del ENOHSA, Néstor Álvarez; el vicepresidente de ABSA, Roberto Rojas y varios intendentes bonaerenses. Los adjudicatarios resultaron Aguas Corletti S.R.L., Plusagua S.A. y Juan Francisco Sosa. Las obras correspondientes al municipio de Campana implican una inversión de $12.888.527.- que sumarán 5 nuevos pozos a la red existente. Según explicó la Lic. Alonso, estas 55 perforaciones corresponden a la primera fase de un plan maestro que busca elevar el caudal de agua y generar mayor previsibilidad ante incidentes o tareas de reparación que afecten al servicio, además de permitir que se realicen tareas de mantenimiento en las redes sin generar inconvenientes con el suministro a los usuarios. Así, en las diferentes etapas del plan se invertirán $1000 millones para toda la provincia entre obras entre ampliaciones de red y reparaciones. "La obra pública no es un gasto sino una inversión, que además genera trabajo, reactivación económica, desarrollo y mejor calidad de vida. En este caso, hablamos de una inversión total de 1000 millones de pesos en toda la provincia que incluye distintas obras. El acceso al agua potable constituye un derecho para los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia. El propio Ministro Simone me dijo que tiene el mandato del Gobernador Kicillof de terminar con el maquillaje, darle musculatura al sistema y hacer obras estructurales. Este plan de mil millones va en ese sentido. Pronto tendremos más novedades. Entiendo que se están licitando una serie de grandes obras para dar solución, al menos para los próximos 20 años, como la ejecución de acueductos y reparaciones de cañerías en toda la provincia", comentó la diputada provincial por Campana quien también adelantó que próximamente visitará nuestra ciudad el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis: "Así me lo aseguró el sub-administrador del ENOHSA, Néstor Álvarez, con quien estuve dialogando sobre las obras que la Nación tiene pensado bajar a Campana".

La adjudicación de ayer involucra la incorporación de 5 nuevos pozos a la red de ABSA en Campana.





Alonso junto al Ministro Simone, ayer en La Plata. La legisladora adelantó que el Ministro de Obras Públicas de la Nación Katopodis visitará próximamente nuestra ciudad.



Absa licitó la primera tanda de obras en la Provincia

