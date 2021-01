Ester Medina, madre de Matías Gutiérrez, también se encontraba en la marcha de ayer, portando un cartel solicitando "Justicia y Libertad" para su hijo.

"Está preso ahora en la Alcaldía, por defenderse de estos Albornóz. Lo robaron, lo golpearon, le sacaron plata, le sacaron su celular. En la pelea se disparó el arma que tenía Alexis Albornóz, y salió herido lamentablemente Alexis. Lo imputaron a mi hijo por Homicidio (en grado de tentativa). Ya lo elevaron a juicio, y quiero justicia. Quiero que lo liberen porque lo están acusando por algo que no cometió, fue en defensa propia. Mi hijo hace 6 meses que está pagando una pena que no le corresponde, se defendió de estas lacras que viven haciendo siempre lo mismo. Así como entran por una puerta, salen por la otra porque tienen el tío policía, tienen fiscales comprados, tienen jueces comprados… ¿Y contra eso nosotros qué podemos hacer? Porque si las autoridades no nos defienden, nosotros como pueblo que los votamos… Yo pedí hablar con el Sr. Intendente. Estuve sentada casi 5 horas hasta me atendió y no me dio una respuesta. Me dijo solamente que ellos no pueden hacer nada con los Fiscales y los Jueces que hay en Campana. Entonces yo me pregunto ¿Qué función cumple si no nos puede ayudar en este tema? Mi hijo tiene 24 años y está alojado en la Alcaldía de Campana. Jamás tuvo una entrada a la Comisaría, jamás robó. Es un chico re sano. No como ellos que roban y por eso tienen lo que tienen. Nada que ver con ellos, mi hijo jamás tuvo una entrada. Quiero que eso la Justicia lo vea, que vea con qué gente están tratando. Que sepan separar, eso es lo que pido. Mi hijo tiene un nene de 2 años y medio que lo está esperando, y supuestamente le van a dar la mínima de 6 años".

Sobre el caso, en los registros de La Auténtica Defensa encontramos que luego de estar varios días evadido tras la noche del disparo, Matías Nicolás Gutiérrez "se presentó en la Comisaría Campana junto a su abogado particular, señalando ser el responsable de la herida de escopeta que recibiera Alexis Catriel Albornoz el pasado jueves 30 de julio por la noche, en el barrio Las Acacias. Según versiones, Albornoz se encontraba en una reunión organizada en una vivienda de Castilla al 2100 cuando decidió ausentarse para realizar una compra en un kiosco cercano. Fue entonces que al tiempo se escuchó una discusión y la detonación de un arma de fuego. Eran pasadas las 22 cuando salieron a la vereda a ver qué pasaba, los amigos de Albornoz lo encontraron tirado con una herida sangrante en su abdomen y llamaron al 911. El joven fue intervenido exitosamente en el Hospital San José y salió del quirófano con vida pero con pronóstico reservado dado que, entre otras lesiones recibidas, al menos dos proyectiles habían perforado su intestino. Luego de la operación, Policía Científica determinó que el arma utilizada fue una escopeta calibre 28. Según fuentes judiciales, Gutiérrez ya habría prestado declaración indagatoria señalando que, entre otras cuestiones, el arma no era suya. Trascendidos no oficiales, indicaban que Gutiérrez dijo durante la indagatoria que esa misma noche habría participado de una pelea en la que uno de sus agresores portaba la escopeta y logró hacerse de ella para luego escapar del lugar. Tiempo más tarde, volvió para devolver el arma y cerrar el episodio en buenos términos. Fue entonces que interactúa con Albornóz, entre otros, y se le habría escapado el disparo que lo hiere en su abdomen".