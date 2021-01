Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. RAMPA, VERDÍN Y SUCIEDAD "Les envío foto de la esquina de Estrada y Castelli, una pérdida de agua que viene desde Estrada al 900 en la rampa. Verdín, suciedad. Hicimos varios reclamos" muestra Sonia.



FALTA DE BARRIDO "Sigue la mugre en la calle Saavedra 827 se ve que al municipio no le interesan los vecinos pero si cobrar Barrido y Limpieza" muestra Walter.



GRAN PÉRDIDA DE AGUA "Calle Switzer y Liniers (barrio San Felipe). Gran pérdida de agua. Varios reclamos realizados. Ahora quería hacerlo por este medio ya que lo he hecho antes Aguas Bonaerense y el municipio y todavía no he tenido respuesta. En todo el barrio hay pérdidas de agua, y los días de mucho calor no hay agua" escribe Dora.



29 de Enero de 2021:

Quejas Vecinales

