Recomendaciones para navegantes de embarcaciones a motor

La Prefectura Naval Argentina, como Autoridad Marítima Nacional, recuerda a todos los navegantes de embarcaciones a motor que tengan en cuenta una serie de recomendaciones a la hora de navegar, con el objetivo de prevenir accidentes y preservar la seguridad en los espejos de agua. Siempre se debe ventilar el compartimento del motor y las sentinas, y prestar atención a que no haya combustible derramado, ni olor. Si es así, no se debe encender el motor. Además, se debe controlar que el venteo del tanque de combustible esté abierto y respetar la carga máxima de su embarcación y la cantidad de personas a bordo, según lo especificado por el astillero. No suba a una embarcación sobrecargada de peso y personas. Los menores de edad y personas sin carnet habilitante no pueden conducir embarcaciones. Es importante que timonee su embarcación en una posición donde tenga buena visibilidad, más allá de la proa de su lancha. Otras de las recomendaciones en cuanto al manejo, es reducir la velocidad y aumentar la distancia al sobrepasar a otras embarcaciones; además de respete a las embarcaciones a remo y a sus navegantes: pasar cerca de ellos puede hacerles perder estabilidad por el oleaje, lo que atenta contra su seguridad e incluso la vida de sus tripulantes. Se debe llevar a bordo un chaleco salvavidas por cada tripulante, con un silbato adosado al mismo, y en caso de trasladar a menores, deben navegar con el chaleco colocado. Ante cualquier emergencia, no dude en comunicarse al 106 Emergencias náuticas o por canal 16.

Los menores de edad siempre deben llevar el chaleco salvavidas colocado. EQUIPO BÁSICO Y OBLIGATORIO DE SEGURIDAD - Bengalas rojas en vigentes - Remo pala bichero (se aconseja llevar dos, si fuera posible) - Linterna de mano estanca con pilas en buen estado - Matafuego a mano, aprobado por Prefectura y con fecha en vigencia - Balde de achique - Ancla, cadena y cabo, acorde el tamaño de la embarcación - Botiquín de primeros auxilios - Espejo de señales

Recomendaciones para navegantes de embarcaciones a motor

