Hebe Andurell, Tercer Premio en Concurso "Las mujeres en el tango"

La integrante de Campana Amanecer Literario celebra esta mención en la cual habla sobre Eva Méndez. "Mi admiración y reconocimiento hacia su música me ha dado la satisfacción de este premio", expresó. Comenzando el año 2021, la institución Campana Amanecer Literario continúa recibiendo noticias de concursos cerrados en el año anterior. En esta oportunidad se ha expedido el Centro Cultural del Tango Zona Norte, Academia Correspondiente de la Academia Nacional del Tango, en referencia a su concurso "Las mujeres en el tango", que contó como jurados a Estela Garrido, Alberto Feldman, Jorge Bottino, Norberto Ramazotti, Néstor Trenado y José Jorge Aldecoa Davies y donde han participado obras provenientes de España, Chile, Uruguay, de provincias argentinas, mayoritariamente de Jujuy, Salta y Buenos Aires y aún de nuestra Ciudad Autónoma. La querida socia Hebe Linda Andurell ha obtenido el Tercer Premio con su cuento "Eva y su bandoneón". Dadas las condiciones actuales se ha realizado un acto virtual de distinción de los premiados, quedando la entrega de medallas de cada rubro y primeros puestos, a resolverse en el primer acto público que se pueda cristalizar. Consultada Andurell sobre que la motivó a escribir su cuento, manifestó "hace más de 25 años fuimos en una combi con un grupo de gente a un Club del Barrio de Saavedra porque un músico amigo nos invitó a ese lugar para escuchar a una bandoneonista con su conjunto. Era raro que una mujer tocara ese instrumento y fuera directora del conjunto, en aquella época y aún antes había pocas conocidas" y agrega "a todo el grupo nos gustó mucho su presentación". Cuando le avisaron del certamen la gente de la Institución, buscaba en su mente qué podría escribir sobre el tema era "Las mujeres en el tango". "Después de mucho pensar recordé aquel encuentro en el Club de Saavedra. Cuando decidí escribir sobre Eva Méndez, la busqué en las redes y le pedí amistad, aceptó y luego le mandé un mensaje donde le comentaba del certamen y que había pensado escribir sobre ella. Pasaron muchos días y como no contestaba escribí una historia ficcionada sobre sus comienzos y después que había enviado el trabajo me contestó", recuerda. Ya enterada del premio y muy contenta le pidió que se lo envíe. "Mi admiración y reconocimiento hacia su música me ha dado la satisfacción de este premio", concluye Andurell. "Continuamos sin prisa pero sin pausa, llevando las letras de nuestra ciudad a los más diversos lugares del mundo. Felicitaciones Hebe!"



Hebe Linda Andurell obtuvo el Tercer Premio con su cuento “Eva y su bandoneón".



