La Juventud Radical se solidarizó con el pueblo formoseño

P U B L I C



Los militantes de la Unión Cívica Radical repudiaron los hechos que se vivieron en la provincia de Formosa y calificaron las medidas del gobernador Insfran como "inhumanas". Frente a las situaciones dadas en este último tiempo en la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Insfran, la Unión Cívica Radical (UCR) en su totalidad repudió estos hechos. Por ello, desde la Juventud Radical Campana (JR) dijeron que "vemos con mucha preocupación que se está construyendo una comunidad provincial basada en el desprecio al que es diferente, a su cultura, a su pensamiento, a su persona, a su dignidad humana, en el arrebato y ocultamiento de la verdad, y la instauración del miedo". "Desde nuestro partido siempre fuimos férreos defensores de los derechos humanos, analizamos con muchísima impotencia el actuar del Estado Nacional, con un silencio cómplice, casi avalando lo que está pasando", sostuvieron. Además, calificaron como "inhumanas" las condiciones de los centros de aislamientos de Formosa, que son "casi como los centros clandestinos. Hace muchísimos años dijimos Nunca Más. Hoy parece que algunos se olvidaron" Al hacer referencia sobre el comunicado que sacó el PJ Nacional, comentaron que "es más de lo mismo, el presidente Alberto Fernández sostuvo que Insfran es un gobernador ejemplar. Todas estas situaciones nos muestran lo que piensan hoy los dirigentes del peronismo". Y añadieron: "Las crisis democráticas y las violaciones de los derechos humanos para ellos existen cuando no son gobierno, ahora cuando suceden en sus gestiones todo es color de rosa. "Estamos hartos del relato, del populismo y ahora se suma al prontuario del peronismo-kichnerismo todas estas atrocidades que sufren nuestros compatriotas en Formosa", manifestaron. Agregando a su repudio, comentaron que "nos interesaría saber cómo justifican los dichos del mismo senador José Mayan, donde claramente expresa que "en pandemia no hay un Estado de derecho. ¿Para eso volvieron? ¿Para no respetar lo que tanto nos costó conseguir a los argentinos? No volvieron mejores, volvieron sinceros, mostrando lo que realmente son". Al final, desde la JR dijeron: "Referentes con la valentía de Luis Naidenoff y toda la UCR Formosa nos generan orgullo, hoy cuando la política está tan sucia, dirigentes de esta talla motivan a chicos y chicas como nosotros que trabajamos para una Argentina mejor". "Nos solidarizamos con todo el pueblo formoseño y desde toda la UCR se estará trabajando para una alternativa plural, y que esa Argentina que dejamos atrás hace 38 años sea una realidad y no esté instaurado el miedo por un feudo como Gildo Insfran", concluyeron.



La Juventud Radical Campana calificó como "inhumanas" las condiciones de los centros de aislamientos de Formosa.



La Juventud Radical se solidarizó con el pueblo formoseño

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar