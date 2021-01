Efemérides del día de la fecha, 29 de Enero

CARLOS TEVEZ DEBUTA EN EL CORINTHIANS Ocurrió en el año 2005, ante aproximadamente 50 mil espectadores, "El Apache" debutó oficialmente en el Corinthians en la victoria 1 a 0 contra América. A pesar de que el gol lo convirtió Dyego Coelho desde el punto de penal, Tevez tuvo una participación activa que le valió la ovación de los hinchas: "me sentí bien, corrí todo el partido, pero todavía tenemos que mejorar mucho como equipo. Es la primera vez que jugamos todos juntos y esto recién empieza".



FALLECE OSVALDO SORIANO Osvaldo Soriano nació el 6 de enero del año 1943 en Mar del Plata, Buenos Aires. Fanático del fútbol y admirador del relator Osvaldo Caffarelli, Soriano unió sus dos pasiones y empezó a escribir en la sección deportiva del diario "El Eco de Tandil": "tengo una deuda con él porque, aun sin conocerlo, seguramente al permitirme conocer una radio por dentro influyó mucho para que yo dejara el fútbol, me hiciera periodista deportivo y me gustara el oficio." En el año 1969 partió a Buenos Aires, ciudad en la que empezó a escribir en las revistas "Primera Plana", "Semana Gráfica", "Panorama" y los diarios "La Opinión" y "Noticias." Más adelante, en el año 1973, publicó su primera novela "Triste, solitario y final", la cual fue bien recibida por los críticos: "tengo muy pocas ideas argumentativas y no puedo trabajar sin argumentos, a diferencia de tantos otros escritores. Parto de una escena, de una imagen o de un personaje, pero siempre en determinada circunstancia que va a desatar lo que sigue". Tras el golpe de Estado acontecido en el año 1976, el escritor se exilió en México, Bélgica y Francia, países en los que escribió su segundo libro "No habrá más penas ni olvido" (1978). Por otra parte, trabajó en los diarios "IlManifesto" (Italia), "Le Monde" (Francia) y "El País" (España). En el año 1980 publicó uno de sus libros más trascendentes "Cuarteles de invierno." Al año siguiente, "sufrió" el descenso de San Lorenzo: "lo seguí desde la agencia ´France Press´, cable por cable. Cuando Delgado erró el penal creí que se me caía Francia encima. Ahora, ¿vos te imaginás mi imagen frente a los franceses? No entendían nada: ¡un intelectual pendiente de un partido de fútbol! Me miraban raro." En el año 1984 regresó al país y, tres años después,fue miembro fundador del diario "Página 12." Entre sus obras se destacan "A sus plantas rendido el león" (1986), "Rebeldes, soñadores y fugitivos" (1988), "Una sombra ya pronto serás" (1990) y "El ojo de la patria" (1992). Falleció en el año 1997en Buenos Aires.



SE LANZA "THIS IS ACTING" Un día como hoy en el año 2016, Sia lanzaba su sexto álbum "This is acting." Producido por la cantante australiana junto a Jack Antonoff, Greg Kurstin y Jesse Shatkin e integrado por canciones compuestas por la artista con Adele y Kanye West, el disco contiene sencillos escritos principalmente por Sia que fueron rechazados por otras cantantes: "lo estoy llamando ´This Is Acting´ debido a que son canciones que estaba escribiendo para otras personas, por lo que no pensaría algo como ´esto es algo que yo diría´. Es más como un juego de acción. Es divertido". Entre las canciones se encuentran "The greatest", "Alive", "Cheap thrills" y "Unstoppable".



Efemérides del día de la fecha, 29 de Enero

