El marcador central había sido la última incorporación para el Torneo de Transición, certamen en el que disputó cuatro encuentros como titular. El lunes, después de dos semanas de licencia, el plantel de Villa Dálmine retomará los entrenamientos presenciales en el predio Héctor Fillopski. Y si bien todavía no hay confirmación oficial, uno de los jugadores que no se presentaría a las órdenes del cuerpo técnico de Felipe De la Riva sería el defensor Francisco Manenti. El marcador central de 24 años fue la última incorporación que realizó el Violeta para el Torneo de Transición, dada la necesidad de reforzar esa zona de la defensa por las lesiones de Santiago Moyano y Juan Ignacio Alvacete. Finalmente, Manenti terminó disputando cuatro encuentros como titular, mientras en otros tres ocupó un lugar entre los suplentes (solo faltó a la primera fecha contra Sarmiento en Junín, cuando todavía no se había sumado al plantel). Surgido de Newells (no llegó a debutar en la Primera), el marcador central pasó también por Unión Comercio de Perú y Central Córdoba de Santiago del Estero antes de recalar en el equipo de nuestra ciudad. De confirmarse su salida, De la Riva se quedaría con seis defensores profesionales de cara al próximo campeonato: los laterales Facundo Lando y Facundo Rizzi; los marcadores centrales Maximiliano García y Maximiliano Pollacchi; y los mencionados Moyano y Alvacete, quienes pueden jugar como laterales o zagueros.



