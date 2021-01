Todas las categorías del Tricolor practican desde la primera semana del año. Está claro que la pandemia de coronavirus ha trastocado calendarios y, sobre todo, ha sembrado un manto de incertidumbre sobre todas las competencias deportivas. En el básquet, por ejemplo, solo está en marcha la Liga Nacional, aunque la Liga Argentina y el Torneo Federal ya avanzan camino al retorno de sus actividades y también se ha comenzado a desarrollar nuevamente la disciplina 3x3. En ese contexto, en el Club Ciudad de Campana han mantenido activos los entrenamientos desde la primera semana del año en todas sus categorías, más allá que el Tricolor no esté participando del Torneo Provincial de Clubes (como lo ha hecho en la última década hasta la suspensión de la última edición por la pandemia) ni tampoco tenga planificado competir en la próxima Liga Provincial Junior. Así, mientras se espera conocer precisiones de parte de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) respecto al futuro de la competencia local, las diferentes categorías del CCC entrenan desde el 4 de enero con el siguiente cronograma, siempre siguiendo el respectivo protocolo sanitario: -Premini (8-9-10 años): lunes, miércoles y viernes 18.30 a 19.30 horas. Profesor: Ignacio Novoa. -Mini (11-12 años): lunes, miércoles y viernes 19.30 a 20.30 horas. Profesor: Ignacio Novoa. -Sub 13: lunes, miércoles y viernes de 10.30 a 12.00 horas. Entrenador: Germán Género. -Sub 15: Lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 10.30 horas. Entrenador: Germán Género. -Sub 17: Lunes, miércoles y viernes de 17.00 a 18.30 horas. Entrenador: Eliseo Iglesias. -Sub 19 y Mayores: Lunes, miércoles y viernes 19.00 a 20.30 horas. Entrenador: Martín Trovellesi. Los interesados en sumarse a los entrenamientos u obtener mayor información pueden contactarse con la institución al teléfono (03489) 422881 (interno 105) de lunes a viernes de 9.00 a 12.45 y de 15.00 a 18.45 horas. Y también los sábados de 9.00 a 12.00 horas.

TODAS LAS CATEGORÍAS SE ENCUENTRAN PRACTICANDO DESDE EL 4 DE ENERO (FOTO ARCHIVO).



Basquet:

Continúan los entrenamientos de verano en el Club Ciudad de Campana

