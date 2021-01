El Ministerio de Salud ya dio su aprobación, con lo cual sólo queda coordinar la logística. Las dosis ya están producidas y llegarán en los próximos días. Argentina se aseguró un millón de vacunas Sinopharm, que llegarán en los próximos días, y con la negociación entre el país y China a nivel de estados ya terminada, el Ministerio de Salud ya dio su aprobación, con lo cual sólo queda coordinar la logística. Las dosis ya están producidas y los vuelos sanitarios las traerán "rápido" con el Airbus 330 que fue a buscar los insumos el año pasado. Luis María Kreckler, ex embajador, lo había frenado y aunque el acuerdo estaba avanzado, se demoró porque el diplomático no se iba. La gestión de Luis María Kreckler como embajador argentino ante la República Popular China comenzó y terminará con la misma tónica. En abril fue oficializada su designación, estuvo largos meses en Buenos Aires de llegar a su destino diplomático, pues no quería viajar debido al Covid-19; mientras que ahora, a punto de jubilarse, no participa de las negociaciones para comprarle 15 millones de vacunas a la potencia de Oriente, una gestión que el presidente Alberto Fernández maneja con bajo perfil pero que se vuelve importante en el contexto actual. En el Gobierno Nacional, tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como en la Casa Rosada, hay un fuerte malestar con las reiteradas actitudes de Kreckler. que parece no entender la gravedad de la situación que atraviesa el país. Apenas llegado a Pekín intentó alquilar un lujoso pent-house, lo que fue rechazado por Cancillería. Producción a gran escala Las dos plantas de Sinopharm, la de Beijing inaugurada en abril y la de Wuhan inaugurada en junio, han asegurado -para empezar- una producción de 120 y 200 millones de dosis anuales, respectivamente. A principios de diciembre, la viceprimera ministra Sun Chunlan, quien lidera el combate contra el coronavirus en China, visitó el Instituto de Productos Biológicos de Beijing y pidió a Sinopharm que "esté lista para la producción a gran escala". A inicios de este año, el presidente Liu Jingzhen anunció que "ya estaban recibiendo pedidos de docenas de países".



Covid-19:

Argentina se aseguró un millón de vacunas Sinopharm

