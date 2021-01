Denunciaron "desidia" por parte de la empresa proveedora EDEN y se organizan para forzar una solución. Aseguran haber pasado más de 12 horas sin energía. En el barrio Las Lomadas de Los Cardales la luz es un problema. Los vecinos denuncian que hubo días del verano durante los que pasaron más de 12 horas sin suministro eléctrico. Cansados de no recibir una solución, llamaron a los medios de comunicación para denunciar de forma pública a la empresa proveedora EDEN. Muy ofuscado por los reiterados cortes y la baja tensión, que pone en riesgo los equipos eléctricos, un vecino llegó a tildar a EDEN de "monopolio" y a ellos como "clientes cautivos". Los testimonios de los habitantes del barrio Las Lomadas hablan de una situación que se intensificó con los días de calor. "Yo estoy hace 17 años. La verdad es que hubo cortes de luz, pero como este que acaba de sufrir una fase del barrio por 15 horas seguidas, te diría que hace mas de 13 o 14 años que no teníamos de esa magnitud", comentó una vecina, quien además advirtió: "Acá tengo el certificado de discapacidad de mi marido. Si esto afecta su salud, van a tener que pagar de una manera mucho más cara que sus tarifas". El costo del servicio eléctrico en comparación con su calidad es uno de los factores que contribuye a caldear el ánimo de los vecinos. Según otro de los habitantes de Las Lomadas presentes en la reunión con la prensa, las tarifas de EDEN se incrementaron 1.518 por ciento en los últimos cinco años. "Antes la empresa decía que no podía mejorar los servicios porque tenía poca rentabilidad. Pero si en los últimos años aumentaron este porcentaje y todavía continúan los problemas, quiere decir que nos está mintiendo. No entiendo cómo puede ser tan caradura", expresó. La reparación del tendido eléctrico o los postes caídos en las proximidades de la Ruta 4 también tiene retrasos. "Claramente es un problema de gestión", consideró un vecino. "La cuadrilla a veces viene si saber con lo que se va a encontrar porque evidentemente no le dan detalles. Entonces tiene que volver al otro día para ver si puede solucionar el problema". Una mujer que fue a reclamar hasta las oficinas centrales de EDEN en calle Dellepiane comentó que esas instalaciones son "una desidia", manifestando una pérdida de confianza muy grande en la compañía. Por ahora, los vecinos han realizado reclamos tanto en la empresa como ante el Estado provincial, pero esperan tener una audiencia con la intendencia para intentar acceder a un suministro eléctrico acorde al pago mensual que realizan que, en algunos períodos, llega a los 15 mil pesos, según aseveraron.



Vecinos de Las Lomadas reclaman por cortes y baja tensión de la luz

