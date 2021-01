PARQUE DE LA COSTA Fenix Entertainment Group confirmó ayer la adquisición del Parque de la Costa, luego de dos meses de trabajo conjunto con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación y el Concejo Deliberante de Tigre. La empresa logró crear las condiciones necesarias para el rescate del parque y garantizar más de 500 fuentes de trabajo. El Centro de entretenimientos Parque de la Costa incluye además el parque acuático Aquafan, el teatro Nini Marshall y el espacio temático China Town. En las próximas semanas se comenzará a trabajar para que los parques puedan volver a estar operativos en el marco de las medidas sanitarias que establezca por la Provincia.



COMPRA DE DÓLARES Unas 851.000 personas compraron dólares en diciembre para ahorro, y a lo largo del 2020 se vendieron u$s 5.750 millones por esa vía, según un informe publicado por el Banco Central. Las "personas humanas" compraron de forma neta u$s 311 millones y, de ese volumen, unos u$s 157 millones fueron para atesoramiento, con un descenso del 10% respecto de noviembre. En tanto, los gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes presentaron una caída de 68%, si se lo compara con igual mes del año anterior en el marco de continuidad del cierre de fronteras por la pandemia. En cuanto a la cantidad de operadores, 851.000 personas compraron billetes, mientras que unas 38.000 vendieron. OPTIMISMO La cantidad de vehículos patentados en enero ascendió a 49.438 unidades, lo cual representa un crecimiento del 9,9% interanual, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA). El presidente de la entidad, Ricardo Salomé, señaló: "Valoramos y nos esperanza este crecimiento del 10% con respecto al enero 2020 pre pandemia". "Venimos haciendo un esfuerzo muy grande los concesionarios para atender esta demanda que en enero estuvo muy activa", remarcó. En enero de 2021, la cantidad de patentamientos llegó a 49.438 unidades, mientras que en el mismo mes de 2020 la cifra había sido de 44.972. IMPUTADOS POR ASADO La Justicia imputó este viernes a seis turistas rionegrinos por el asado que originó el domingo último el incendio forestal que ya arrasó con miles de hectáreas de bosque nativo en la localidad de El Bolsón. El juez interviniente, Juan Pablo Laurence, imputó a seis turistas oriundos de Cipolletti y Fernández Oro -tres mujeres y tres varones- por el delito de incendio en la zona de Cuesta del Ternero, a 15 kilómetros de El Bolsón. Además, dispuso un plazo de cuatro meses para la investigación e hizo lugar a una medida cautelar pedida por la fiscalía de El Bolsón para que los imputados deban mantener el domicilio denunciado y cada 15 días se presenten en la comisaría más cercana. DURA ADVERTENCIA China advirtió que los intentos de Taiwán para buscar la independencia "significarían la guerra". El inusual aviso sucede pocos días después de que China incrementara sus actividades militares y sus aviones de guerra volaran cerca de la isla. También se da después de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmara su compromiso con Taiwán y delineara la postura de su gobierno en Asia. EE.UU. tildó las declaraciones de China de "desafortunadas", añadiendo que las tensiones no deben conducir a "nada que se parezca al enfrentamiento". China ve a la democrática Taiwán como un provincia separatista, pero Taiwán se considera a sí mismo por un estado soberano.

Breves: Noticias de Actualidad

30 de Enero de 2021

