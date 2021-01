» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 30/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna: "El Intendente debería dejar de politizar la pandemia"







Alejo Sarna, del Frente de Todos Campana, cuestionó las declaraciones del Jefe Comunal por tildarlas como "tendenciosas" y "oportunistas". Garantizó la presencialidad escolar en la Provincia de Buenos Aires en el "marco de la responsabilidad que ello requiere" y aseguró que "no se deja el sistema de salud Municipal afuera de la campaña de vacunación contra el COVID-19, sino que se preserva para evitar su saturación". El referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna respondió a los dichos del Intendente Municipal quien en conferencia de prensa sostuvo que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires "dejó afuera al sistema de salud Municipal" de la campaña de vacunación contra el COVID-19 y que la utilización de las escuelas para la misma viene a "complicar el año escolar después de un año sin presencia en las aulas". En relación a ello, el Consejero Escolar y referente del peronismo local sostuvo que "nos resulta lamentable escuchar las declaraciones de quien es el jefe Municipal, no solo por su falta de conocimiento en muchísimas cuestiones sino también por lo tendencioso de sus dichos. En primer lugar, no se deja el sistema de salud Municipal afuera de la campaña de vacunación, sino que se preserva para evitar su saturación dado que estos siguen con la atención a las y los vecinos y con el calendario de vacunación, pero además, porque no es aconsejable llevar pacientes de riesgo que se van a vacunar a donde se hace atención en general". A su vez, en relación a la situación de los establecimientos educativos, Alejo Sarna manifestó que "me llama poderosamente la atención el desconocimiento en esta materia. El Consejo Escolar en donde su coalición partidaria tiene mayoría y detenta la presidencia, firmó un comodato de cesión del edificio hasta el 28 de febrero" aseguró y agregó que "con sus declaraciones el Intendente lejos de sumar, busca generar el pánico en madres, padres y alumnos cuando lo que debería hacer es llevar tranquilidad, porque tanto el Gobierno Nacional como el Provincial han demostrado estar a la altura de las circunstancias y lo estarán también en este etapa de la pandemia. La vuelta a las clases presenciales están garantizadas en el marco de la responsabilidad que ello requiere, es decir, con todos los protocolos sanitarios, con un modalidad mixta que permita la presencialidad y la virtualidad, y con la dotación de artículos para la desinfección, higiene y cuidado personal a los establecimientos educativos para el cual el Gobierno Provincial destinó $1,7 de pesos y se espera otra compra de más de $3,7 millones del programa PBAC". "A su vez, el Plan de Vueltas a las Aulas tiene previsto vacunar de manera escalonada a alrededor de 1,3 millones de docentes y auxiliares en todo el país. Y conforme vaya avanzando la campaña de vacunación a este sector, va a ir aumentando la presencialidad. Existe una utilización política de parte del ejecutivo municipal de sembrar dudas, de generar conflictos donde no los hay, en lugar colaborar con la campaña de vacunación a las y los vecinos, con la asistencia sobre cómo realizar la pre inscripción". Por último Alejo Sarna aseguró que "quienes fueron parte de los Gobiernos que dejaron vencer vacunas o no dijeron nada cuando se redujo el Ministerio de Salud a Secretaria, hoy quieren enseñar sobre campañas de vacunación o sobre salud pública. Quienes redujeron en términos reales en un 36% el presupuesto en educación los 4 años que gobernaron, que desmantelaron el plan Conectar Igualdad, o que dejaron venir abajo la infraestructura escolar bonaerense que tuvo como consecuencia la perdida de las vidas de Sandra y Rubén, hoy se muestran preocupados por la Educación. Esta contradicción entre lo que dicen ahora y lo que hicieron cuando gobernaron, habla de la utilización oportunista que hace Juntos por el Cambio de la emergencia por la pandemia. Estamos esperanzados en la campaña de vacunación, confiamos en el Gobierno Provincial y Nacional, pero el Gobierno local parece más atento a las elecciones de medio término y a "desgastar" al Gobierno Provincial que a contribuir al esfuerzo contra el virus. Es lamentable".



