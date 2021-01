Rubén Romano: "Abella debería ayudar en vez de enojarse"

El Plan Vacunate! impulsado por el Gobierno bonaerense contempla que los operativos de vacunación sean coordinados desde el Ministerio de Salud, y tengan lugar en varias escuelas, y es igual para todos los Municipios de la Provincia. "decidimos no usar los Centros de Salud porque hay que seguir atendiendo a la gente y vacunando con el calendario. Además, llevar pacientes de riesgo a estos lugares sería imprudente" aseguró el referente del PJ-Frente de Todos. Luego de la conferencia de prensa en la que el Intendente Abella manifestara su malestar por el rol que ocupará el Municipio en el Plan Vacunate!, y por la utilización de las escuelas como centros de vacunación, el principal referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, pidió a las autoridades municipales que extremen la colaboración "y que ayude a que nuestra gente se vacune para que salgamos adelante". Romano aclaró los puntos cuestionados por el Jefe Comunal: "por un lado, la Provincia determinó no utilizar el Hospital ni los Centros Periféricos para la vacunación COVID-19, porque en esos lugares se debe continuar atendiendo a los vecinos, como lo hacen a diario". Y agregó: "Decidimos no usamos los Centros de Salud porque hay que seguir asistiendo a la gente y vacunando con el calendario. Además, llevar pacientes de riesgo a estos lugares sería imprudente". Asimismo, el Concejal señaló que "estamos haciendo un esfuerzo muy grande para incluir vecinas y vecinos a la campaña de vacunación, en los barrios y las instituciones. Es la única manera que tenemos de cuidar verdaderamente la salud y la vida de nuestra gente. Tenemos la esperanza de inmunizar a gran parte de nuestra población en los próximos meses. El Municipio debe comprometerse y colaborar con la inscripción de todos los ciudadanos a la vacunación. Es fundamental que todos los campanenses accedan al derecho a la vacunación". "Le pido al intendente que en lugar de enojarse ayude en la campaña de vacunación, que es la esperanza que tenemos todos para salir adelante" concluyó Romano.

Romano continúa la campaña informativa, y aclaró la situación del operativo vacunatorio.



Rubén Romano: "Abella debería ayudar en vez de enojarse"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar