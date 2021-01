» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 30/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Abella quiere manejar la vacunación cuando tiene uno de los rebrotes más altos de toda la provincia

El intendente se suma a una operación de prensa del macrismo provincial, cuando tiene la frazada corta en el manejo de la pandemia. Campana tiene un acumulado de contagios c/100 mil habitantes que supera el Promedio de toda la Provincia, de los Distritos del Interior de la misma y del AMBA, lo que no habla muy bien de los deberes del Intendente y su equipo en el manejo pandémico de la ciudad. Pero como sería injusto comparar Campana con la variedad poblacional de toda la provincia, lo vamos hacer con un distrito demasiado semejante para que no queden dudas. Al 28 de enero, Zárate tiene una incidencia de 3.379 contagios c/100 mil habitantes y Campana 5.177. A tal punto es la diferencia que en el bruto total (sin tener en cuenta que la vecina localidad tiene más de 20 mil vecinos que nosotros), Zárate sumaba 4.304 casos y Campana 5.702, cuando debería ser al revés. Quién tiene más habitantes, es casi lógico que debiera tener más casos y vemos que no lo es. Pero el objeto base de su cuestionamiento al manejo de la vacunación no es la cuestión valorativa del sistema sanitario local, es parte del ataque macrista a toda la política sanitaria del gobierno del Frente de Todos respecto de la pandemia. No es posible creer que el neófito de Abella y sus destacados funcionarios sanitarios, puedan tener más rigor profesional y científico que los Ministerios de Salud Provincial y Nacional que han diagramado el proceso de inmunización contra el covid. Al efecto, el intendente Abella dice que la provincia deja al Sistema Sanitario Municipal local fuera del plan de vacunación poblacional contra la Covid-19, en una clara maniobra política que obvia la verdad. Ni el intendente, ni su sistema sanitario, ni la prensa, ni la mayoría de los vecinos ignoran que lo que afecta al mundo entero es una Pandemia, que en general los gobiernos nacionales se han hecho cargo de la programación de las Campañas de Inmunización, de la compra de las vacunas y en el caso argentino, la delegación en las jurisdicciones provinciales de la ejecución de la misma. O sea, la vacunación contra el coronavirus, se va hacer en escuelas designadas por la provincia en todo su territorio y con un proceso logístico y de ejecución propio. Nada tiene que ver el color político del municipio, en todo el territorio bonaerense, el ministerio de Salud Provincial lo va hacer de la misma manera. Sacar la vacunación de la población mayor de 60 años y con comorbilidades de ambientes donde por lógica circula diariamente el virus, es una medida muy aceptable. Como la pandemia todavía no pasó y va a tardar en pasar más tiempo que el tiempo de la vacunación, los sistemas sanitarios locales deben seguir con su rutina de atender todo lo que hacen de manera normal y habitual y a su vez los contagios de covid. Además no sería bueno llevar a todo un grupo de riesgo, que está haciendo un gran esfuerzo desde hace casi un año para no contagiarse, a lugares donde a pesar de los protocolos, el virus está y estará por un tiempo indeterminado. Si todo lo expuesto no fuera como creemos que es, tal vez la postura del intendente Abella, de manejar el y su sistema sanitario la campaña de vacunación contra el coronavirus, tenga que ver con la idea que después de la misma, queden para Campana los freezer que manda la provincia para conservar las vacunas. Si así fuera, pedimos disculpas al sr. Intendente por interferir en su política de mangueo. Mario Valiente - Director FM Futuro

