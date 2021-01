P U B L I C







La humanidad camina hacia una posible crisis de la historia. Algunos buscan concentrar la fortuna aunque el tiempo de su vida no les alcance para gastarla. Otros tienen objetivos más amplios para compartir con quienes lo necesitan el beneficio social. Es un horizonte difícil de imaginar ese momento de perfección. Los humanos lo perciben como objetivo que se debiera lograr pero es complejo creer. Se han enfrentado tiempos de lucha profunda a lo largo de toda la historia. La memoria debería mostrarnos las épocas de crisis humanitaria, el pasado y el futuro están contenidos en el presente. Es importante ubicarse ahora en esa crisis con objetivos humanos? Sin duda es así sobre todo para quienes gobiernan. Como ejemplo observamos que Capital Federal es el distrito con mayor proporción de muertes en nuestro país y que se niega a organizar la inscripción de sus habitantes para las vacunas que nos llegarán los próximos meses. También hay gobiernos pertenecientes a ese espacio político como Bolsonaro y Trump que no quieren tomar medidas importantes para combatir esa epidemia ya que no les importan las muertes de sectores humildes. El mismo Macri dijo a nuestro actual Presidente "que se mueran los que tienen que morir", expresa así al mundo capitalista que nos toca vivir que no tolera esperar por sus ganancias. Tenemos la alegría de ver los criterios de un Gobierno argentino centralizado en combatir la pandemia con apoyo especial a los sectores sociales cuyos recursos económicos le limitan a lucha por la vida. A los gobiernos solo interesados por las ganancias si se espera de ellos una posición humanitaria sería como "convocar a Drácula para curar las heridas". (1) (1) Jorge Halperin

