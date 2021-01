Efemérides del día de la fecha, 30 de Enero

DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ

Impulsado por el profesor y poeta español Llorenç Vidal en el año 1964 e instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 1993, en este día se fomenta la cultura de la no violencia y la paz y se resalta la importancia de la educación como herramienta para promover la tolerancia, la solidaridad y el respeto por los Derechos Humanos. Esta fecha fue elegida para conmemorar el fallecimiento del líder pacifista Mahatma Gandhi.

Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre del año 1869 en Porbandar, India Británica. Proveniente de una familia influyente y acaudalada, Gandhi estudió Derecho en la UniversityCollege de Londres. Tras graduarse, regresó a India y trató de asentarse en Bombay sin éxito; por ello, partió a Durban (Sudáfrica) en el año 1893 para trabajar en una empresa india. En ese país, unió a la comunidad indiaen el Partido Indio del Congreso de Natal para protestar pacíficamente contra la discriminación racial y la desigualdad. Lo cual provocó que fuera encarcelado en múltiples ocasiones, sin embargo, la presión sobre el gobierno fue tal que el general Jan Christian Smuts tuvo que negociar con Gandhi una solución. En el año 1915 retornó a India y, cuatro años después, encabezó las protestas pacíficas que reclamaban la independencia, lo que ocasionó que fuera arrestado muchas veces. Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) intensificó su reclamo. En el año 1947 India se independizó de Gran Bretaña y, al año siguiente, Gandhi fue asesinado por un radical hinduista.

CONCIERTO DE "THE BEATLES" EN LA AZOTEA

En un frío mediodía del año 1969, "The Beatles" dieron su último concierto en la azotea de "Apple Corps." En ese entonces, la última vez que la banda británica había dado un recital ante sus fanáticos había sido en el año 1966 en Candlestick Park de San Francisco por el "USA Tour." En el marco de la grabación de la película documental "Letit be" (1970), los músicos pensaron en cerrar el mismo con un concierto en distintos lugares como el Teatro Palladium, el crucero transatlántico de la Reina Isabel, las pirámides de Giza y el Estadio Roundhouse.

No obstante, como no era factible realizarlo en esos lugares, terminaron tocando en la azotea acompañados por Billy Preston: "subimos al techo para resolver la idea del concierto en vivo, porque era mucho más simple que ir a otro lado; tampoco nadie había hecho eso, por lo que sería interesante ver qué sucedía cuando comenzáramos a jugar allí. Fue un lindo y pequeño estudio social" dijo George Harrison. Así, durante 42 minutos, tocaron las canciones "Get back", "I´ve got a feeling", "Dig a pony", "One after 909", "Don´t let me down." A causa del ruido, la policía terminó el concierto; antes de apagar los micrófonos, John Lennon dijo: "quiero agradecerles a todos, en nombre de la banda y de todos los que estamos aquí. Esperamos haber pasado su audición".

SE LANZA "MATERIAL GIRL"

Un día como hoy en el año 1985, Madonna lanzaba el sencillo "Material girl." Perteneciente al disco "Like a Virgin" (1984) y compuesta por Robert Rans y Peter Brown, esta canción junto a "Like a Virgin" posicionaron a la cantante estadounidense como un ícono: "me gustaron las dos porque eran irónicas y provocativas, pero diferentes a mí".