Especialmente en cuanto a entrenadores. Fabián Nardozza ya no es más el DT de Defensores de Belgrano y su reemplazante será Gastón Esmerado, quien dejó Almagro, donde asumió Fabián Lisa. En tanto, en Chacarita firmó Cristian Aldirico; y en Atlanta lo hará Walter Erviti. Mientras todos los reflectores de la Primera Nacional apuntan a la final de los playoffs que disputarán mañana Platense y Estudiantes de Río Cuarto en cancha de Newells Old Boys de Rosario, la categoría ya sumando cada vez más novedades de cara al próximo campeonato. En Villa Dálmine, por ahora, el panorama no presenta modificaciones prácticamente (sigue Felipe De la Riva como DT y solo ha trascendido el alejamiento del defensor Francisco Manenti), aunque sí se espera el arribo de varios refuerzos y, probablemente, la salida de más futbolistas del plantel. Al mismo tiempo, en otros clubes sí se dieron fuertes movimientos, sobre todo en lo relacionado a la conducción técnica. En Defensores de Belgrano, por ejemplo, no continúa Fabián Nardozza como entrenador y su sucesor ya fue confirmado: Gastón Esmerado. Además, en los últimos días trascendió una lista de jugadores que no seguirá en el Dragón: Agustín Martínez, Guillermo Vernetti, Sebastián Soto, Maximiliano Ferreira, Maximiliano Núñez, Matías Quiroga y Nicolás Benegas. Además, Marcelo Lamas anunció su retiro de la actividad profesional. Esmerado había dirigido a Almagro en el reciente Torneo de Transición, pero tras no clasificar a los playoffs se despidió de José Ingenieros, a donde arribó como DT Fabián Lisa, de último paso por Atlanta, que días atrás confirmó a su sucesor: Walter Erviti. El exjugador de San Lorenzo, Boca Juniors y Banfield, entre otros, hará su primera experiencia como entrenador en el Bohemio, que, además, ya suma tres bajas de peso en el plantel: Nicolás Previtali (se incorporará a Independiente del Valle de Ecuador), Luis López y Axel Ochoa. A Chacarita, luego de la salida de Claudio "Pampa" Biaggio, llegó Cristian Aldirico, al tiempo que otros nombres se alejan de San Martín: Gonzalo Rocaniere, Diego "Burrito" Rivero y Eric Aparicio no serían tenidos en cuenta, mientras Juan Cruz González será refuerzo de Central Córdoba de Santiago del Estero y Elías Alderete viajó a Bolivia para jugar en Aurora. En Barracas Central ya asumió el periodista y relator Rodolfo De Paoli, cuya última experiencia fue en Nueva Chicago. En tanto, en Tucumán, San Martín ratificó la continuidad de la dupla conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi, mientras Instituto busca un sucesor para Fernando Quiroz: Néstor Apuzzo y Mauricio Caranta son los nombres que suenan con mayor fuerza para dirigir a La Gloria. Por su parte, Ferro Carril Oeste perdió al delantero Cristian Bordachar, quien seguirá su carrera en el Melgar de Perú. Y en Quilmes dijo adiós Jonathan Bauman, quien arregló condiciones con el Mushuc Runa de Ecuador. Se trata de dos delanteros que Villa Dálmine ha evaluado en mercados de pases anteriores y que, como ocurre cada vez más seguido en la Primera Nacional, han optado por ofertas de países sudamericanos. Todos estos movimientos se dan mientras todavía no se han definido ni las fechas ni el formato de disputa del próximo campeonato de la divisional, la cual contará con 35 equipos en total.



GASTÓN ESMERADO SERÁ EL DT DEL DRAGÓN DESPUÉS DE LA GRAN CAMPAÑA QUE HIZO FABIÁN NARDOZZA.



Primera Nacional:

Empiezan a confirmarse movimientos de cara al próximo campeonato

