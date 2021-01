El estreno sería en la final de la Supercopa Argentina entre River y Racing. El Director Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Federico Beligoy, confirmó este viernes el retraso del desembarco del sistema VAR al fútbol argentino, previsto para marzo, pero que finalmente será luego de la Copa América que organizarán la Argentina y Colombia, entre junio y julio próximo. El motivo radica en que la FIFA, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus, no pudo enviar la comitiva para inspeccionar los estadios de los equipos de la Liga Profesional, que se reiniciará el próximo 12 de febrero. "En julio, después de la Copa América, lo podremos implementar", comunicó Beligoy, quien contó además que, por más que las condiciones estén dadas para que el Video Assistant Referee se pueda implementar antes, no se avala en medio de un torneo. El director nacional de arbitraje aclaró que sí existe la posibilidad de que el sistema se estrene oficialmente en un partido del fútbol argentino en la final de la Supercopa Argentina entre River y Racing. "Tenemos el pedido hecho a IFAB y a FIFA y esperamos respuesta. Allí no sería un torneo, con fechas con VAR y fechas sin VAR, es un partido único. Veremos qué nos dicen", comentó en una entrevista con un matutino deportivo porteño.

EL SISTEMA FUE PROBADO EN DISTINTOS AMISTOSOS DE LA ÚLTIMA PRETEMPORADA. ENTRE ELLOS, EN VILLA DÁLMINE VS PLATENSE.



Fútbol Argentino:

El VAR recién se utilizaría en nuestro país después de la Copa América

