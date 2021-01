LIBERTADORES: FINAL Esta tarde se disputará la final de la Copa Libertadores de América 2020: desde las 17.00 (hora argentina) se medirán Palmeiras y Santos de Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El encuentro será televisado por ESPN y contará con el arbitraje de Patricio Loustau.



CORCHO, A ESTUDIANTES Según trascendió ayer, Estudiantes de La Plata habría alcanzado un acuerdo con Banfield para incorporar al mediocampista Jorge Rodríguez, quien también era pretendido por Independiente, San Lorenzo y Vélez, entre otros equipos. De esta manera, el Pincha juega una carta fuerte en este mercado de pases en el que también pretende incorporar al delantero campanense Nicolás Blandi, actual jugador de Colo Colo de Chile. PALAVECINO, EN LA MIRA En búsqueda de refuerzos para el plantel de Marcelo Gallardo, River Plate habría apuntado cañones hacia Agustín Palavecino, mediocampista ofensivo surgido de Platense y que actualmente juega en Deportivo Cali de Colombia. Su cláusula de rescisión es de 5 millones de dólares y, además del Millonario, también habría interesados equipos de Portugal, Brasil y México. PRIMERA D: ASCENSO Hoy se definirá el segundo ascenso a la Primera C: desde las 17.10 horas, Atlas y Deportivo Paraguayo se enfrentarán en la final del Reducido de la Primera D. El encuentro se disputará en cancha de Almirante Brown. JUEGAN LOS MANCHESTER Este sábado se pone en marcha la 21ª fecha de la Premier League y tendrán acción los dos líderes del campeonato: Manchester City (41 puntos) recibirá a Sheffield United (último con 8), que viene de sorprender al Manchester United (40). Los Diablos Rojos visitarán hoy a Arsenal. Además, también jugarán: Everton vs Newcastle, Crystal Palace vs Wolverhampton, West Bromwich vs Fulham y Southampton vs Aston Villa. LIGA DE ESPAÑA Por la 21ª fecha, Real Madrid recibe hoy a Levante para tratar de volver a ubicarse a cuatro puntos del líder Atlético Madrid. Este sábado también jugarán: Eibar vs Sevilla, Valencia vs Elche y Villarreal vs Real Sociedad. La jornada comenzó ayer con triunfo de Huesca, que derrotó 3-1 a domicilio al Valladolid. SERIE A: FECHA 20 Con Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta como titulares, Fiorentina igualó ayer 1-1 como visitante frente a Torino en el inicio de la 20ª jornada del campeonato italiano. Hoy, el líder Milan (43 puntos) visita a Bologna, mientras el escolta Inter (41) recibirá a Benevento. Este sábado también juegan Sampdoria vs Juventus.

Breves: Fútbol

30 de Enero de 2021

