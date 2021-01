Para todas las categorías, desde Sub 10 hasta Mayores, siempre bajo la coordinación de Diego Marquine. El atletismo fue uno de los primeros deportes amateurs en regresar a los entrenamientos en 2020. Y para no perder ritmo, continúa con sus entrenamientos durante el verano en el Club Ciudad de Campana, siempre bajo la coordinación del reconocido entrenador Diego Marquine. Así, en la entidad Tricolor se puede practicar esta disciplina en los siguientes días y horarios, siempre de acuerdo al correspondiente rango etario: -Sub 10: lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 20.00 horas, con la profesora Yamila Benítez. -Sub 12: lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 20.00 horas con el profesor Juan Fernando Parodi. -Sub 14: martes y jueves de 18.30 a 20.00 horas con el profesor Juan Martín Marquine. -Mayores de 14 años: lunes a viernes de 18.00 a 20.30 con el profesor Diego Marquine. -Equipo Competitivo: lunes a viernes 18.00 a 20.30 horas con el profesor Diego Marquine. Los interesados en sumarse a los entrenamientos de atletismo del CCC deberán contactarse previamente con el coordinador Diego Marquine al teléfono (03487) 529554.

EL EQUIPO DEL CCC HA REPRESENTADO A LA CIUDAD EN MÚLTIPLES COMPETENCIAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.



Atletismo:

Continúan los entrenamientos en el Club Ciudad de Campana

