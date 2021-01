Breves: Deportivas

SUECIA Y DINAMARCA Ayer se definieron los finalistas del Mundial de Handball "Egipto 2021". En una de las llaves de semifinales, Suecia derrotó 32-26 a Francia, mientras que la otra se resolvió a favor de Dinamarca, que superó 34-33 a España. Así, mañana domingo, las dos selecciones escandinavas jugarán por el título (Dinamarca buscará repetir el título de 2019), mientras que españoles y franceses disputarán el partido por el tercer puesto.



NADIA TIENE RIVAL El domingo comenzará el Yarra Valley Classic, un torneo WTA 500 que se disputará en Melbourne y contará con la participación de la rosarina Nadia Podoroska (47ª del ranking mundial). En primera ronda, La Peque se medirá con la británica Francesca Jones (244ª). La máxima preclasificada del certamen es la local Ashleight Barty, N° 1 del mundo, quien no compite desde hace casi un año a raíz de la pandemia de coronavirus. ETCHEVERRY, EN CUARTOS Después de ingresar al cuadro principal como Lucky Loser, el platense Tomás Etcheverry se metió en los Cuartos de Final del Challenger de Antalya, en Turquía. Por la primera ronda superó al brasileño Thiago Seyboth Wild por 7-6 y 6-4 y, posteriormente, venció al portugués Joao Domingues por 6-1 y 6-2. Su rival por el pase a semifinales será el local Cem Ilkel, quien eliminó en segunda ronda al correntino Leonardo Mayer. Por su parte, el rosarino Facundo Bagnis cayó en el debut ante el esloveno Blaz Kavcic por 6-3 y 7-6. INSTITUTO AL FINAL FOUR Instituto de Córdoba se convirtió en el cuarto y último clasificado al Final Four del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquet. Anteriormente, Quimsa de Santiago del Estero, San Martín de Corrientes y Obras Sanitarias habían asegurado su boleto al certamen que se jugará en febrero, todos contra todos. La clasificación de La Gloria se confirmó por las derrotas de Boca Juniors frente a Comunicaciones de Mercedes (93-85) y de Gimnasia de Comodoro Rivadavia ante La Unión de Formosa (77-75). BIEN POR LUCA El argentino Luca Vildoza tuvo una destacada actuación en la victoria 81-68 de Baskonia sobre Zalgiris Kaunas por la 23ª fecha de la Euroliga. El marplatense sumó 14 puntos, 5 robos y 3 asistencias en el triunfo del conjunto vasco. También ayer, Real Madrid superó 72-63 al Alba Berlin con 9 puntos y 8 rebotes del alero santiagueño Gabriel Deck. F1: CALENDARIO 2021 La Fórmula 1 anunció su calendario 2021 luego de las modificaciones que tuvo que hacer la categoría por la pandemia mundial. Uno de los detalles más importantes es que se mantendrán las 23 carreras, pero hay cambios, como la postergación del Gran Premio de Australia para fin de temporada. El campeonato se pondrá en marcha en Bahrein una semana más tarde de lo que estaba planificado: el fin de semana del 26 al 28 de marzo. El cierre está previsto para el 12 de diciembre.

30 de Enero de 2021

