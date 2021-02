» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Se comenzó a colocar hormigón en el barrio Héroes de Malvinas







Los trabajos, que se iniciaron por la calle Puerto San Carlos, corresponden a la tercera etapa del plan de pavimentación que alcanzará las últimas 11 cuadras de tierra, tal como explicó el intendente Abella al supervisar el inicio de la obra. La tercera etapa del plan de pavimentación del barrio Héroes de Malvinas sigue en marcha y, esta semana, se comenzó a colocar el hormigón en la calle Puerto San Carlos, entre Negrete y S/N. El intendente Sebastián Abella estuvo presente en el lugar y se mostró contento por los avances en los trabajos y la celeridad con que se desarrollan. "Con esta tercera y última etapa del plan son más de 50 calles las alcanzadas con hormigón. Una obra muy importante porque significará completar otros 3 barrios con pavimento", expresó el jefe comunal ya que también recordó la obra de asfalto con cordón cuneta que se llevó adelante en el barrio 104 Viviendas. "Es un crecimiento de la ciudad con los servicios que corresponde", dijo. Y agregó que estas obras son fundamentales para los vecinos "porque les permiten vivir mejor al no tener que padecer el barro en la puertas de sus casas cuando llueve" y para el Municipio "al permitir redireccionar recursos para otros sectores de la ciudad ya que en esta zona no va a ser necesario el regador ni otras tareas de mantenimiento de las calles". Conforme a ello, Abella anunció que el Municipio se encuentra trabajando en un nuevo plan de asfalto y pavimento para la ciudad que se dará a conocer con el correr de los meses. "Hemos hecho mucho en los primeros 4 años de gestión y seguramente vamos a llevar muy buenas noticias a distintos puntos de la ciudad", concluyó. A su turno, el secretario de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana, Sergio Agostinelli, junto a la directora General de Obras de Ingeniería, Luciana Lombardi, señaló que esta etapa se financia con fondos del gobierno nacional a través de programa "Argentina Hace". Además, detalló que la obra incluye la preparación de una base para colocar hormigón, la construcción de cordón cuneta y trabajos de nivelación e hidráulica para que no sucedan anegamientos y el agua escurra correctamente. También se contempla la colocación de sumideros y, en sectores específicos donde la red de agua estaba quedando por debajo del pavimento, se trabaja conjuntamente con ABSA para extender dicha estructura en la vereda. "No solo pensamos en tirar hormigón sino en la infraestructura para que se puedan mantener más fácil. Así se evitan perforaciones ante la necesidad de una reparación", manifestó. La tercera etapa del plan de pavimentación también se extenderá por: Isla Soledad entre Vigalondo y Melo; Puerto San Carlos entre Vigalondo y Melo; Isla Soledad entre Melo y Negrete; Puerto San Carlos entre Melo y Negrete; Isla Soledad entre Negrete y S/N; Melo entre Crosio e Isla Soledad; Negrete entre Crosio e Isla Soledad; Melo entre Isla Soledad y Pto. San Carlos; Negrete entre Isla Soledad y Pto. San Carlos; y Negrete entre Crucero Gral. Belgrano y Bravo.

Abella destacó que, una vez culminada esta etapa, todo el barrio dejará de tener calles de tierra.





