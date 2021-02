Choque múltiple involucró a tres vehículos

En un accidente en la colectora del barrio Lubo, 3 autos y una motocicleta colisionaron entre sí. Sólo hubo daños materiales.

Según el relato de testigos en el lugar, el Renault Clío de color rojo salía de la colectora del barrio Lubo como para ingresar a la Avenida 6 de Julio, cuando colisiona en la zona trasera de otro Clío gris.

Este último, fruto de la colisión, describe un semi trompo para finalizar impactando contra un Chevrolet Corsa que estaba estacionado frente a la verdulería que se encuentra en el lugar y así termina subiéndose a la vereda, llevándose por delante las estanterías del lugar y una motocicleta estacionada.

Por fortuna, no hubo ningún peatón involucrado y sólo se trataron de daños materiales. Todos los conductores intercambiaron datos de sus seguros. Dos efectivos del Comando Patrulla estuvieron presentes en el lugar, no hizo falta convocar al SAME.