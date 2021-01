El Municipio realizará dos nuevas jornadas de testeos rápidos para detectar casos de Covid-19

Serán el martes 2 y el viernes 5 de febrero de 9 a 11 frente al Palacio Municipal. Solo deberán concurrir aquellos vecinos que presenten al menos dos síntomas compatibles con la enfermedad. Ante el incremento de casos de coronavirus en la ciudad, el Municipio llevará adelante dos nuevas jornadas de testeos rápidos gratuitos frente al Palacio Municipal para detectar casos positivos de COVID-19. Serán este martes 2 y el viernes 5, de 9 a 11, y los vecinos podrán concurrir tanto en vehículo como caminando, quienes obtendrán el resultado en apenas 15 minutos. Como en las ediciones anteriores, en "Campana testea" solo se hisopará a aquellas personas que presenten al menos dos síntomas compatibles con COVID-19. "La decisión de realizar estas dos nuevas jornadas la tomó el intendente Abella conjuntamente con la Secretaría de Salud por el incremento de casos para poder permitirle a la población, frente a un resultado positivo o negativo con síntomas, se aísle", explicó la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi. Por último, les pidió a los vecinos tomar conciencia "que cuando uno va a plaza a realizarse el testeo firma una declaración jurada que significa que si da positivo se denuncia al sistema informático y se le bloquea la aplicación cuidar. Con lo cual puede tener una multa si la persona sale positiva y mintió en los síntomas". TESTEOS A VIAJES DE EGRESADOS La subsecretaria de Salud también se refirió a los testeos rápidos que ofreció el Municipio realizar a los contingentes de viaje de egresados para detectar rápidamente casos positivos y aislar. "Desde el Municipio se ofertó testear a pacientes sintomáticos. No se va a testear a pacientes asintomáticos", aclaró Penovi. Y explicó respecto al primer contingente de jóvenes que arribó a la ciudad no fue un testeo masivo sino que se buscaron los casos porque los pacientes que vinieron traídos por sus padres tenían síntomas. "Se decidió realizar de manera rápida atento a que las familias no habían estado en contacto con los chicos con la posibilidad de no contagiarse", finalizó.

