"Muchos intendentes le están pidiendo explicaciones al gobernador y al Ministro de Salud, sobre la manera en que se está manejando el plan de vacunación y la inscripción a la vacuna", expresó Casaretto, quien recordó que varios legisladores han pedido interpelar al ministro Gollan. "Acá no hay un problema del intendente Abella ó de Campana con el gobernador, es un planteo general porque se están haciendo las cosas mal", destacó. La presidenta del HCD, Marina Casaretto, destacó que son muchos los "intendentes que le están pidiendo explicaciones al gobernador y al Ministro de Salud, sobre la manera en que se está manejando el plan de vacunación y la inscripción y distribución de la vacuna". "Acá no hay un problema del intendente Abella o de Campana con el gobernador, es un planteo general que se repite en todas las ciudades porque se están haciendo las cosas mal", destacó la titular del cuerpo deliberativo. Casaretto resaltó que incluso el bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio reiteró su pedido para interpelar al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y que "responda una serie de preguntas sobre la logística, distribución y responsables de la campaña de vacunación en la Provincia". Los legisladores denuncian que se están favoreciendo a distritos amigos, a quienes se les hace una mayor entrega de vacunas, al tiempo que acusan al oficialismo de "montar una logística paralela" que tiene a la organización kirchnerista La Cámpora como eje del manejo "clientelar" de la Sputnik V. "En tiempos tan difíciles como estos y con tanta incertidumbre sobre la vacunación a toda la población, el gobierno no puede hacer un aprovechamiento político, poniendo a su partido político al frente de tamaño operativo. Para ello está el sistema de salud pública, y ahí es adonde deben dirigirse los recursos y los contratos nuevos", concluyó.

