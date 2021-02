» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Carlos Cazador:

Calle, Colella y Romano no pueden organizar ni su propio bloque de concejales y pretenden organizar la mayor campaña de vacunación de la historia de la ciudad", denunció el presidente del bloque de Concejales de Juntos por el Cambio. "Hacen política con la vacuna. En lugar de poner a profesionales a organizar el plan de vacunación, pusieron a militantes de La Cámpora", denunció. El concejal Carlos Cazador mostró su preocupación por la determinación del gobernador provincial de poner a dirigentes de la Cámpora a organizar la campaña de vacunación en Campana, en lugar de dejar esa tarea en manos del equipo de salud del municipio, que coloca más de 60 mil vacunas al año. "Me preocupa como vecino, como paciente de riesgo que espera con ansias poder vacunarse, que se haya dejado en manos de militantes de la Cámpora la organización de la campaña de vacunación más importante en la historia de la ciudad", denunció el presidente del Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio. "Calle, Colella, Romano y Alonso no pueden organizar ni su propio bloque de concejales y pretenden organizar este plan con militantes a la cabeza y sin profesionales que entiendan del tema, que conozcan cómo se lleva adelante una campaña de vacunación así", destacó. "Salen a hacer campaña a los barrios con la vacuna. Es lamentable el accionar del kirchnerismo. No pueden especular políticamente con temas tan importantes para los vecinos", resaltó.

El concejal Carlos Cazador mostró su preocupación por la determinación del gobernador provincial.



