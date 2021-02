P U B L I C



Una depresión entre dos paños de cemento de la calzada toma por sorpresa a más de un conductor. A los que no, es porque lo esquiva cruzándose de mano. El defecto en la calzada de la colectora Sur y Moreno, frente al barrio 9 de Julio, tiene años. Se trata de un pronunciado desnivel entre dos paños de la calzada que fue morigerado con un parche de asfalto y piedra a manera de rampa rectificadora. Del lado de la mano hacia Rivadavia, el parche comenzó a romperse días atrás de manera acelerada, provocando que los conductores frecuentes directamente transiten el sector en contramano para esquivarlo, incluyendo motos que coinciden en realizar la maniobra aun mientras circulan vehículos de frente. También, los desprevenidos, tienden a pegar peligrosos volantazos tratando de esquivar el salto cuando ya es demasiado tarde. "Ese parche siempre estuvo miráme y no me toqués. Pero desde hace unos días empezó a romperse del todo y prácticamente no queda nada. En cualquier momento tenemos un accidente", confió un vecino del lugar.

El lugar, de alto tránsito, se encuentra en el barrio 9 de Julio, a metros de Moreno.

#Dato VIDEO ️ Rotura de pavimento en Colectora Sur y Moreno a metros del mayorista Yaguar, vehículos y motos pasan en contramano para evitar la rotura. ⚠️Precaución!!. Similares deformaciones en esquinas de Arenales (Maxiconsumo) y San Martín (Mercedes Benz) @CeMAV_Campana pic.twitter.com/q4GuyxJKUF — Daniel Trila (@dantrila) January 30, 2021

Peligro inminente en la Colectora Sur

