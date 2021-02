» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Un llamado a la reflexión:

Sobre el bien común y la preservación de un logro de todos los campanenses

La política argentina, en general, tiende a un comportamiento cíclico en cuanto a desechar lo construido para construir de nuevo y distinto. En este orden y a lo largo de múltiples mandatos, se puede observar las acciones públicas, independientemente de su color político, como una necesidad de cambiarlo todo, desechando la experiencia, los aciertos y volviendo a foja cero. Estos procesos de innovación permanente han tenido en nuestra historia política muchísimos ejemplos. Ahora bien, hoy tenemos un tema muy sensible como es la vacunación de nuestra gente. No es momento de innovar, de desechar la experiencia, los conocimientos, descartar al personal capacitado, a las instituciones que están preparadas. La política debe tener límites sanos. Este es uno. La vacunación de la sociedad no debe ser un campo de utilización política, sencillamente porque estamos hablando de pandemia, de miedo y de bien común. No de banderas políticas ni de sectores en busca de poder. Es un momento donde todas las instituciones y sectores deben encolumnarse para desarrollar y ejecutar un plan que permita inmunizar a las personas lo más rápido posible para mitigar el riesgo sobre la salud y llevar tranquilidad a la sociedad. Nadie puede ser descartado en este proceso, cada sector con experiencia tiene el deber social de aportar y el poder de turno, el mandato de liderar y de incluir a todos aquellos que puedan sumar. Debe ser un esfuerzo mancomunado, sin distinciones de ningún tipo. Lo que está en juego es el bien común, que como decía Platón, es el fin de la política. El Estado tiene la facultad y el deber de contralor del sistema de salud a nivel general. En cuanto a su capacidad de ejecución de políticas de salud pública, la situación varía de distrito a distrito. En Campana, dentro del sistema de salud pública (que incluye tanto al sector público como a los agentes e instituciones de salud del sector privado) el estado municipal está presente en forma directa a través del Hospital San José y los Centros Primarios de Salud, con infraestructura y personal idóneo. Una infraestructura y un capital humano que han sostenido todas las gestiones del Municipio, independiente de su signo político, en un ejemplo de política de Estado a nivel local. Desechar esa capacidad y experiencia, para privilegiar un uso político de un tema tan sensible no sólo es objetable desde el punto de vista ético y de salud, sino también es la ruptura de uno de los pocos consensos que la representación política local logró sostener a través de los años. Esperemos que todos los sectores, oficialismo y oposición, puedan transmitir a las autoridades provinciales que en Campana tenemos una capacidad de ejecución, resultado de una exitosa política de estado y que estamos unidos a la altura del desafío que plantean los tiempos. Sergio Roses - contacto@sergioroses.com.ar

