CONGELAMIENTO EXTENDIDO

El Gobierno oficializó la extensión del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos hasta el 31 de marzo. La medida, dispuesta por el Decreto 66/2021 y publicada este sábado en el Boletín Oficial, alcanza a los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados. El Gobierno había decidido en septiembre poner en marcha la prórroga hasta el 31 de enero en el marco de la emergencia pública, por lo que ahora el beneficio se extendió por otros dos meses. Además de suspender los desalojos y extender el congelamiento de alquileres, el documento estableció la prórroga del plazo de vigencia de los contratos cuyo vencimiento opere antes del 31 de marzo de 2021.

AUMENTAN PREPAGAS

La medicina prepaga aumentará un 3,5 por ciento desde marzo, según indicó la resolución Resolución 531/2021, publicada en el Boletín Oficial. En diciembre, se había autorizado un incremento del 7 por ciento a partir de febrero, pero 24 horas después el presidente Alberto Fernández había ordenado derogar la habilitación al aumento en las cuotas. La decisión tomó por sorpresa a los prestadores, que en el momento realizaron consultas informales y luego mantuvieron reuniones con el jefe de Estado. En ese escenario, este sábado se oficializó la entrada en vigencia de una nueva suba.

SANCIÓN A IMPORTADORES

El Banco Central decidió suspender a nueve importadores de autos, bicicletas y calzado, entre otros rubros, por no ingresar al país los bienes por los que accedieron al mercado y giraron las divisas. Las operaciones de estas empresas que adquirieron dólares al precio oficial por artículos que luego no nacionalizaron sumaron en total unos u$s 15 millones. Durante octubre se habían puesto en marcha inspecciones y los importadores suspendidos habían recibido al menos tres intimaciones para que despacharan a plaza los productos mediante los que habían accedido a dólares, señalaron fuentes oficiales. Indicaron que luego de ello no se recibieron respuestas, por lo que la autoridad monetaria decidió poner en marcha la suspensión.

TRATAMIENTO EN MARCHA

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó el protocolo para el tratamiento con suero equino y el plasma en pacientes infectados de Covid- 19. Las resoluciones, publicadas este viernes en el Boletín Oficial, fueron redactadas por la Secretaría de Calidad en Salud. Tras obtener consenso de distintas entidades científicas se estableció el estadio de la enfermedad en el que se recomienda aplicar los dos tratamientos. El suero equino se administrará a pacientes con cuadro severos hasta diez días de los inicios de los síntoma y diagnóstico confirmado de Covid 19. El producto deberá ser administrado en hospitales con monitoreo médico en dos dosis, a cuatro miligramos por kilo de peso por vía intravenosa y con un intervalo de 48 horas.

ENVÍO CHINO

Chile recibió este jueves el primer cargamento de casi dos millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la china Sinovac, para iniciar a mediados de la próxima semana una inoculación masiva con este medicamento.

Una segunda carga similar llegará al país el domingo, dijo el presidente chileno Sebastián Piñera, quien encabezó la recepción de vacunas en el aeropuerto internacional de Santiago. Chile, que inició su programa de vacunación con trabajadores de la salud en vísperas de Navidad, aspira a vacunar entre febrero y marzo a la población de riesgo de unos 5 millones de personas y a la población objetivo de unos 15 millones hacia el primer semestre, sobre una población total de casi 19 millones de habitantes.