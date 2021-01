El referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, señaló que tanto en Campana como en toda la Provincia "es imprescindible avanzar con el plan de vacunación para que llegue a los docentes", y no dudó al referirse a la vuelta de los estudiantes a las aulas. Unos 1000 trabajadores de la educación de nuestra Ciudad ya se inscribieron para recibir la vacuna. "En Campana, como en toda la Provincia de Buenos Aires, vamos a garantizar la vuelta a la presencialidad escolar con responsabilidad" aseguró el referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, tras las dudas planteadas por el Intendente respecto al retorno de las clases. Sin embargo, Romano sostuvo que para eso "es imprescindible avanzar en el plan de vacunación para que llegue a los docentes. Son una prioridad, y junto al IOMA y Suteba, estamos montando el lugar de vacunación para ellos". Según adelantó el Concejal, ya son más de 1000 docentes los inscriptos para recibir la vacuna, "lo que da cuenta de las ganas que tienen de volver al aula seguros". "Cuando hablamos de presencialidad segura, nos referimos al distanciamiento y la rotación que van a tener los chicos en la escuela, y las condiciones sanitarias de los establecimientos. Es algo en lo que venimos trabajando intensamente junto a la Provincia, y nos gustaría que todas las autoridades acompañen y concienticen, porque mientras mayor sea la población inmunizada, vamos a lograr acelerar e incrementar la presencialidad escolar" dijo, y al finalizar, expresó: "Las clases presenciales no están supeditadas a la vacunación. Nuestro compromiso es asegurar la vuelta al aula cuidando la salud y la vida de toda la comunidad educativa. Para eso estamos poniendo el hombro".

Rubén Romano: "Vamos a garantizar la presencialidad escolar"

