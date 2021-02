» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/ene/2021 de La Auténtica Defensa. 31 de Enero de 2021:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. FOCO QUEMADO "Quiero informar que la luz de la esquina de Colon y Jacob, hace más de dos meses que está quemada o rota. Por favor lo pueden difundir para que la arreglen o la cambien. Es la segunda vez que lo publico porque no tuve éxito" muestra Hugo.



RAMAS OLVIDADAS "En Saenz Peña al 1500. Plaza Chaperouge, Barrio Dalmine viejo hay 2 montículos de ramas y pasto, juntando alimañas que tienen varias semanas y no se los llevan. No sabemos si corresponde a Tenaris o a la Municipalidad pero el montículo sigue creciendo" escribe Raúl.

RESCATE DEFENSA CIVIL #Dato VIDEO ️ un equino cayó a un pozo en Maggio y Sautón, barrio La Josefa. Ocurrió este sábado por la tarde. Vecinos con la ayuda de Defensa Civil #Campana lograron rescatarlo. Afortunadamente el animal resultó ileso. pic.twitter.com/Ad43jBVxrs — Daniel Trila (@dantrila) January 31, 2021

