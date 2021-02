Axel Cantlon

El próximo 21 de marzo serán las internas del radicalismo, donde los radicales que queremos un partido protagonista y activo queremos una renovación de autoridades en nuestra Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, hay dos circunstancias que aseguran el triunfo de Gustavo Posse en la Presidencia de la UCR de la Provincia de Buenos Aires. La primera está relacionada con la figura de Gustavo Posse, un intendente de gestión exitosa de una ciudad grande y del Conurbano bonaerense, que pretende poner a la UCR como un protagonista del frente electoral que ocupe, para dejar de ser un empleado que retira las sobras que le dejan los dueños; pero fundamentalmente el triunfo esta sostenido también por la figura de Martin Lousteau que lo acompaña y en donde está elección como la interna de Capital son el puntapié inicial para disputar la conducción nacional de la UCR con Lousteau como protagonista de todo este espacio. La segunda circunstancia son los antecedentes de la actual condición de la UCR de Buenos Aires, a quienes ya conocemos y que han dejado sobradas pruebas de que no han sido capaces de reconstruir al radicalismo en la Provincia y prefirieron utilizar nuestro partido para ser funcionales a los intereses de las otras fuerzas políticas que integran el frente electoral, obteniendo a cambio sólo réditos personales. Para mayor detalle, es de público conocimiento que el PRO y la COALICIÓN CÍVICA han salido expresamente a impulsar los candidatos del oficialismo partidario y atacar a la candidatura de Posse. Está claro que para estos últimos partidos es preferible estas autoridades provinciales en la UCR; porque son estas mismas autoridades provinciales las que negaron -al propio radicalismo en muchos distritos bonaerenses- la posibilidad de participar de igual a igual con los otros candidatos en las PASO del 2015, y son las mismas que mantuvieron en silencio al radicalismo desde el 2015 en toda la Provincia, sin generar ningún plan de gobierno y mucho menos un candidato que permita mejorar el alcance electoral de nuestro partido. El gran apoyo que está recibiendo Posse y Lousteau de los radicales, más el tiempo transcurrido de la campaña, deja en claro que representa cada uno. Además, el impulso que tomará este mes la candidatura de Posse, con Lousteau recorriendo toda la Provincia de Buenos Aires, hace temblar a la otra lista que no dudó en tratar de realizar operaciones de prensa involucrando a Posse con posiciones rupturistas, lo cual es totalmente falaz y demuestra la necesidad de castigarlo porque saben que Posse va camino al triunfo el próximo 21 de marzo en toda la Provincia. Debe quedar en claro que la interna planteada en la UCR de Buenos Aires no tiene ánimo rupturista sino que está destinada a darle el valor que la UCR en Bs As todavía nunca tuvo. Si continúan las mismas autoridades, es obvio que el radicalismo seguirá la misma suerte de los últimos años; en cambio si se renuevan las autoridades con POSSE como Presidente, está claro que tendremos una UCR PROTAGONISTA en las próximas elecciones. Te pido que te sumes para poner de pie al radicalismo otra vez. Nuestro país necesita de nuestro partido, nuestros valores y nuestra convicción para recuperarse. Yo no me doy por vencido nunca. ADELANTE LOS QUE QUEDAN!!

Por un radicalismo protagonista

Por Axel Cantlon

