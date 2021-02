» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/ene/2021 de La Auténtica Defensa. "Desde el vecinalismo repudiamos todo lo sucedido en Formosa"







Axel Cantlon, Alexis Twyford y Pablo Reynoso se refirieron a la situación de los "centros de aislamiento" en la provincia de Formosa. "Como es de público conocimiento en estos últimos tiempos se reveló el avasallamiento a los derechos humanos que se está viviendo en Formosa de la cual, nadie que esté en contra del gobierno de Gildo Insfran tiene garantías de sus derechos", expresó Axel Cantlon. "Días atrás todo el país fue testigo de, como sin causa alguna fueron encarceladas ilegalmente dos ediles pertenecientes a la UCR por denunciar la realidad que por estas horas está viviendo todo el pueblo formoseño. La realidad que al día de hoy no es más que incertidumbre para toda Formosa, fuerzas policiales con la libertad de hacer lo que se le dé la gana con la gente sin respetar sus derechos, crearon centros de "aislamiento" donde obligan a todo ciudadano que ingrese a la provincia a quedarse como mínimo 14 días en condiciones de hacinamiento, a dormir entre ratas, a correr el riesgo de contagiarse el virus" agregó Alexis Twyford. "Lo sorprendente de todo esto no es lo que sucede, si no, el apoyo que realizó a dicho gobierno provincial por parte del secretario de derechos humanos de la Nación y el silencio que manifiestan los máximos representantes de la coalición gobernante. "El Presidente de la Nación en su momento dijo que el gobierno de Insfran era ejemplar... ¿ejemplar para qué? Es una pregunta que jamás obtendrá respuesta, o si pero solo ellos la saben" dijo Pablo Reynoso referente de la juventud de Evolución. "Como si fuese poco días atrás el senador del FRENTE DE TODOS por la provincia de Formosa, José Mayans dijo: "en pandemia no hay derechos" frase poco agraciada pero que sirve para demostrar cuál es su manera de gobernar y como se aprovechan de la pandemia para hacer lo que se les antoje". "Vacía y obsoleta queda la frase "NUNCA MAS" cuando el Estado que es el único que nos tiene que cuidar no lo hace y solo nos genera más miedo. Como oposición, desde el vecinalismo repudiamos todo lo sucedido en Formosa y en otros tantos puntos del país donde pasan por la misma situación, donde el pueblo es vulnerado por los abuso del Estado", concluyeron todos.



