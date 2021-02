» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Recuperación y expectativa

Por Arq. Jorge Bader











Jorge Bader

La construcción es uno de los sectores de la economía que más sienten el golpe de cualquier proceso de ralentización de la inversión, pero también es el sector que más rápidamente se pone en marcha con un efecto multiplicador sobre la generación de mano de obra y la movilización de insumos de distintos sectores de la producción. Los indicadores publicados por INDEC construcción en el informe de fin de año reflejan una primavera próxima en cuanto al crecimiento de la inversión esperada. El informe pone el acento en la obra privada, como un factor importante en la reactivación del sector en el primer semestre del año 21. Según el informe, un segmento de las empresas que se dedican a la obra privada, tiene expectativas de crecimiento en sus planteles y en general todas vaticinan un desarrollo de la inversión en construcción de vivienda, edificios, y obras industriales. Dice el informe: "Con relación a la variación estimada para los próximos tres meses de la cantidad de personal ocupado, permanente y contratado, entre las empresas que se dedican principalmente a obras privadas, un 28,3% estima un aumento de sus planteles. Con respecto al tipo de obras que se realizarán en los próximos tres meses, las empresas que se dedican principalmente a las obras privadas repartieron sus respuestas de la siguiente manera: viviendas, 15,4%; otras obras de arquitectura, 11,8%; edificios comerciales, 11,2%; edificios industriales, 11,1%; y montajes industriales, 10,1%; entre otras. Por su parte, las empresas que se dedican fundamentalmente a obras públicas respondieron principalmente: construcción de obras viales y de pavimentación, 27,0%; otras obras de arquitectura, 16,1%; viviendas, 12,2%; y distribución de agua y cloacas, 12,1%; entre otras". A nivel local el panorama de la obra privada ha experimentado un crecimiento superior al esperado según el informe que cito arriba. Los permisos de construcción crecieron en forma exponencial en los últimos meses del año 2020, movidos por dos circunstancias, la primera, un periodo de letargo largo debido a la recesión de la pandemia y los meses de más encierro social, y la segunda, la flexibilización de los parámetros reglamentarios, que permitió la generación de propuestas más acordes a las necesidades de la demanda local. El sector más amplio es la construcción de vivienda unifamiliar, que ocupa casi el 80% de los permisos gestionados, en tanto que el sector multifamiliar aletargado en el año pasado, ha experimentado un crecimiento exponencial, ya que prácticamente se gestionan más de 14 permisos de propuestas edilicias en el marco de los nuevos escenarios. Cerca de 400 carpetas de distintos niveles de complejidad e inversión en el sector, representan un panorama de reactivación local que expresa la dinámica del sector de construcción. Hace un tiempo hice un análisis del impacto laboral del área en la medida que ésta se dinamiza y la cuestión es que la media ocupada de 6 operarios promedio por obra habilitada,implicaría con este nivel de actividad y si todas las obras se dieran en forma concomitante, al menos un número cercano a los 2000 operarios, muchos de ellos, cabezas de familia ocupadas en el sector, que rápidamente se reflejan en una mejora en los ingresos de ese personal y en la generación de una renta de carácter puramente local. No nos olvidemos que según los protocolos vigentes todo el personal afectado a las obras es de la zona y la dinamización del sector genera una rápida adecuación y crecimiento de los centros de provisión también local. Precisamente los datos que me permito inferir son resultado del análisis de los permisos otorgados, los expedientes aprobados y los protocolos cumplimentados, con una visión prudente de los números ya que muchas de las inversiones u obras aún no han comenzado a pesar de tener sus permisos en regla, en función del receso impuesto por las vacaciones o por causa de algunas limitaciones propias de faltantes en el mercado de materiales, que en algunos casos opera como un freno a la rápida recuperación de la actividad. En función de estas observaciones, y aun frente a esta cuestión coyuntural los datos permiten suponer un segundo trimestre de movimiento del sector construcción privada local. Estamos en un momento de puesta en marcha y los indicadores son alentadores en lo que hace a la producción, aunque aún no se refleja en la dinamización del mercado inmobiliario, muy selectivo en este contexto y con una visión prudente de la inversión. La situación es la típica de la construcción. Primero hay una etapa de tramitaciones, que en este momento se ha dinamizado para acompañar la rápida reactivación, luego hay una etapa de construcción, que tiene sus tiempos, y finalmente si el producto es comercial, viene la etapa del movimiento del mercado, que a pesar de los tiempos intermedios se mueve según la expectativa. Un dato no menor es la estabilidad de los precios de los insumos, y este es un panorama que siempre arroja alguna sombra en la dinamización de la construcción y de la economía en general. Por supuesto que este factor está por fuera del ámbito local y hace las políticas económicas globales, pero si este factor se estabiliza o se controla dentro de parámetros aceptables el futuro de la construcción sería positivo. Es de suponer también que la difusión de la vacunación masiva, de la población, y la calma derivada del control de la pandemia al menos a partir de la inmunidad que otorgue la vacunación, permita un nuevo renacer de la inversión privada. Lo cierto es que esta circunstancia ha generado también un sinceramiento en los valores finales de ese mercado que tuvo que adecuarse al escenario pandémico. No obstante, ello, y casi invariablemente, la construcción no pierde su aura mística de refugio de valor.

