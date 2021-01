Presidida por Luis Sajen, este viernes la ONG fue registrada oficialmente en la Municipalidad de Campana. Fue en 2007 cuando Luis Sajen publicó un aviso en La Auténtica Defensa pidiendo colaboración para una familia de San Cayetano. Desde entonces, no paró de recorrer los barrios de Campana canalizando donaciones para quienes más necesitan, casi en solitario, con su motito de aquí para allá, tejiendo redes solidarias, cadenas de favores. Luis sabe lo que es no tener nada. Fue cuando perdió su infancia de un golpe. Tenía 15 años, buenas notas en el boletín y algún dinero propio porque ya arreglaba sus primeras motos. "Me empecé a drogar porque sí. Sin ningún motivo. Largué todo, hice cualquiera... hasta viví en un auto. Jamás me metí con nadie ni anduve en nada raro, pero me perdí. Cuando tuve un instante de lucidez, decidí internarme en Salta y me recuperé". Desde el viernes Sajnen es formalmente el presidente de la ONG "Caminando por Campana", donde lo acompañan Bruno Salas, Gabriela Santamaría, María Sajen, Salvador Avilés, Leandro Sajen, Bruno Santamaría, Carolina Cáceres, Marcarena Sajen, Regina Frías, Nayla Sajen y Mariela Sajen, todos integrante de la comisión directiva oficialmente registrada este viernes en la Municipalidad de Campana. "Somos todos familiares y los que no, como si lo fuésemos… En total somos unas 40 personas que conformamos la ONG. Ya hace unos dos meses que estamos trabajando juntos. Dimos una mano a una familia que perdió todo en un incendio, restauramos algunos juegos del patio del Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes… un poco de todo. Pero nos dimos cuenta que necesitamos un lugar, ordenarnos un poco, porque incluso tenemos ganas de dar algún cursito de oficio. Veremos. La cede va a estar en el barrio 9 de Julio. Pero por ahora pueden encontrar por las redes sociales", concluye orgulloso.

Salvador Avilés, Luis Sajen y Johnatan Ramírez, orgullosos integrantes de la flamante ONG.



Nació "Caminando por Campana"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar