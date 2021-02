Desencanto tras la creación del registro de personas usuarias de cannabis medicinal y terapéutico en Campana

La Ordenanza fue promulgada el último 18 de enero, pero remite sólo a un aspecto del texto original. "La propuesta inicial era una verdadera herramienta de transformación, pensada para otorgarle un rol activo a nuestro municipio en sintonía con lo que se estaba elaborando en La Plata", se lamentó la diputada provincial Soledad Alonso. A fines de Febrero se trata en la legislatura bonaerense el proyecto de ley elevado por el Ejecutivo provincial sobre el tema. Este último 18 de enero fue promulgada en el Boletín Oficial de Campana la Ordenanza que declara de "Interés Legislativo el cultivo de cannabis para fines medicinales y terapéuticos en el Partido de Campana" y determina crear el "Registro de Personas Usuarias de Cannabis Medicinal y Terapéutico" que funcionará en el ámbito de la Municipalidad de Campana, con el objetivo de "acompañar a las personas inscriptas y generar información útil para la investigación y el análisis científico, terapéutico, médico y/o estadístico de la utilización del Cannabis y sus derivados como terapia para la prevención, curación o el alivio de diferentes patologías o sintomatologías". Vale aclarar que la Ordenanza considera "Persona Usuaria de Cannabis Medicinal y Terapéutico" a toda aquella que utilice Cannabis y sus derivados como terapia para la prevención, curación o el alivio de diferentes patologías o sintomatologías. "La ordenanza, que fue aprobada a fin de año y ahora entró en vigencia, es una vergüenza. Gracias a la sensibilidad y compromiso que la diputada Alonso le puso al tema y en línea con lo que también se estaba gestando en La Plata, en Campana se presentó un extenso y completo proyecto que se nutrió de las ordenanzas de municipios como Hurlingham, San Martín y Tigre, entre otros. Sin embargo, la mayoría de los artículos del proyecto fueron eliminados y sólo se creó un registro de usuarios", señaló el Dr. Luis Ernesto Acosta, vecino de nuestra ciudad quien es Biólogo, Doctor en Fisiología (UBA), formado en neurociencias y actual presidente de Procannt (Profesionales de la Salud por el Cannabis Terapéutico). "Si queremos avanzar con la seriedad que el tema merece, necesitamos concejales informados que comprendan en profundidad el tema y respeten todos los artículos que se encontraban en el proyecto original que, además de crear el registro de usuarios, proponía iniciar un programa de capacitación del personal de Salud y las Fuerzas de Seguridad; desarrollar un cultivo local de cannabis; producir de medicamentos derivados del cannabis, por nombrar algunos. Lo que se busca es garantizar la accesibilidad a la Terapia Cannábica para aquellas personas que la consideren una opción. Tenemos que enmarcar esta problemática dentro de un reclamo concreto de Salud, entendiéndola como un Derecho Humano. Necesitamos garantizar la accesibilidad a la terapia cannábica para aquellas personas que la consideren una opción. Y Campana es, sin dudas, una ciudad privilegiada para poder llevar adelante un proyecto de esta envergadura: contamos con una sede del INTA, la UTN, existen profesionales de la ciudad formados en la materia… Es posible establecer un convenio con el CONICET, sería muy sencillo. Sólo se necesita de voluntad política y dejar de lado el oportunismo que sólo atrasa el desarrollo de una industria que puede llevarnos a posicionarnos como referentes no sólo locales, sino a nivel mundial" agregó el Dr. Acosta. "Evidentemente - señaló la Diputada Alonso- la ordenanza de Campana así como está, sólo se remite a crear un registro de manera tal que los usuarios de cannabis y sus derivados para uso medicinal dejen de ser criminalizados. Por lo menos, es de esperar que el Ejecutivo Municipal no haga letra muerta de esto y el registro sea activado lo antes posible. La propuesta original era más abarcativa. Además de lo que comenta el Dr. Acosta, también proponía crear un Concejo Consultivo Honorario en nuestra ciudad con facultades como para celebrar convenios, brindar asesoramiento, e incluso las capacitaciones que él mencionó. También, se proponía integrar al Programa de Salud de la Secretaría de Salud, el Programa de Acompañamiento Integral a Pacientes y Familiares que utilizan los derivados a base de Cannabis para el uso medicinal terapéutico. Es decir, la redacción original contenía una verdadera herramienta de transformación, pensada para otorgarle un rol activo a nuestro municipio en esta temática. Hay que entender que las familias llegan al cannabis medicinal cuando ya no encuentran ninguna respuesta en la medicina tradicional para las enfermedades que padecen. Hay que lograr incorporar al Sistema Municipal de Salud de Campana el Cannabis y sus derivados para uso científico, medicinal y terapéutico, con miras al tratamiento de diversas enfermedades, patologías, síndromes, trastornos… y citó el texto de la ordenanza original: enfermedades degenerativas, epilepsias, cáncer, náuseas y vómitos derivados de quimioterapia, SIDA, autismo, Síndrome de West, dolores crónicos, fibromialgia, glaucoma, esclerosis múltiple, Parkinson, trastornos de la ansiedad enfermedades poco frecuentes, tratamiento del dolor, estrés post-traumático y de cualquier otra condición de salud, existente o futura". EN LA PLATA Según explicó la diputada Alonso, ella se empezó a involucrar en estas cuestiones a partir de que la modificación de la Ley provincial vigente se instaló en la agenda de legislativa de La Plata a principios del año pasado: "Bajé el tema a Campana, me entrevisté con vecinos que son usuarios o directamente fabrican su propio aceite. Así, también, conocí al Dr. Acosta, por ejemplo. Incluso en septiembre organizamos un conversatorio por Zoom del que participaron también las diputadas provinciales Roxana López, quien preside de la Comisión de DD.HH. y María Laura Ramírez, quien lidera la Comisión de Salud, entre otros, durante el cual repasamos los avances del Proyecto de Ley que propone la creación del Programa Provincial para el estudio e investigación, abastecimiento y uso del cannabis y sus derivados con fines terapéuticos, medicinales y científicos. Es decir, la idea de la ordenanza original era poner a Campana en línea y a la vanguardia de lo que se viene". El Poder Ejecutivo Provincial remitió un Proyecto de Ley a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, el cual adquirió estado parlamentario a mediados de diciembre último y está previsto que sea tratado en la próxima sesión legislativa, programada para fines de febrero. La iniciativa propicia la modificación de la Ley Provincial Nº 14.924, que es el marco regulatorio para la investigación médica y científica de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, mediante la cual la Provincia de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional 27.350. En ella se introducen cambios significativos, entre ellos, la Creación de la Agencia Provincial del Cannabis (APC). Se trata de un organismo autárquico que dependerá del Ministerio de Gobierno, y trabajará coordinadamente con otros Ministerios e interactuará con los distintos Municipios de la provincia. "Posiblemente estemos frente a un momento histórico en cuanto al tema del cannabis medicinal. Esta reforma legislativa elevada por el gobernador Kicillof presenta una concreta adaptación de la provincia a la necesidad actual de sus habitantes atendiendo necesidades que aún no están cubiertas. Es responsabilidad del Estado velar por el acceso a la salud de los ciudadanos logrando así el bienestar de los mismos. Como siempre digo: un Estado presente con políticas públicas concretas, en este caso en atención a la Salud Pública y el resguardo de todos los ciudadanos, es un Estado presente. Y en eso estamos", concluyó Alonso.

