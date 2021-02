» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Arte para sanar







En una novedosa iniciativa, el Centro Médico Rawson organizará hasta fin de año exposiciones de obras bidimensionales para que los pacientes puedan contemplarlas mientras aguardan su atención. Fue una idea de la joven artista Valentina Suarez Moragues. Una pared blanca y una idea innovadora que transformará la experiencia de los pacientes que concurran al Centro Médico Rawson. Hasta fin de año, la institución organizará muestras mensuales de obras bidimensionales. "Arte para sanar" bien podría ser el eslogan del proyecto, creado por la joven artista campanense Valentina Suarez Moragues. "Acabábamos de pintar las paredes y Valentina nos propuso embellecer el lugar. Y como el arte tiene la capacidad de sanar, nos pareció un proyecto buenísimo", expresaron desde el equipo del Centro Médico Rawson. Las obras estarán agrupadas por temáticas de acuerdo al mes de exposición. En febrero la muestra será sobre el amor, y en marzo estará abocada a la mujer. También se planea una sobre diversidad sexual. Además de ofrecerles una experiencia artística a los pacientes, el objetivo del Centro Médico Rawson y de Valentina es la vez conectar a los artistas locales, que durante la cuarentena y distanciamiento han perdido instancias de encuentro y difusión. "Queremos reivindicar el arte local", subrayó el equipo médico del Centro, ubicado en Rawson 67. "Pintura, fotografía: queremos invitar a los artistas de Campana a exponer y hacer que los pacientes dejen de pensar todo el día en el COVID". En diálogo con La Auténtica Defensa, Valentina Suarez Moragues reveló que la idea de "Arte y Salud. Una buena alianza" -el título del proyecto- surgió "un poco para decorar el espacio pero sobre todo para mover otro poco el arte de Campana, que por todo esto de la pandemia estaba frenado. Y lo que, por el contrario, están sobrecargados son los espacios de salud. Entonces encajaba todo perfecto". A pesar de tener apenas 25 años, Valentina tiene una consolidada carrera como artista. En diciembre, sus obras de dibujo digital estuvieron exhibidas en la galería "Arte en el Pasaje" del barrio porteño Recoleta. La joven está terminando su carrera en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), el ex IUNA. "El proyecto es también una oportunidad para que todos conozcamos artistas locales. Estoy al tanto de que, como argentinos, siempre valoramos más el arte de afuera (Europa, EEUU). De hecho hay artistas argentinos híper reconocidos internacionalmente, que nosotros no conocemos", comentó. Para poder exponer en alguna de las muestras que se organizarán a lo largo del 2021, los artistas deben comunicarse con Valentina al email vaalentina5@hotmail.es o al Instagram @vaalenti-nanoelart. Los artistas serán elegidos según la temática de cada mes, por lo que es importante que envíen a la coordinadora las obras que desearían exponer. Las obras deben estar en buen estado, enmarcadas (a menos que sean bastidores) y medir como máximo 1x1 metro. "Las obras de arte que se pueden exponer son bidimensionales (cuadros, utilizando cualquier técnica, que se puedan colgar, es decir que sean bastidores o que estén enmarcados). Puede ser grafito, óleo, acrílico, técnica mixta. No hay límites en ese sentido", detalló Valentina. La primera muestra se inaugurará el próximo sábado 6 de febrero y contará con los trabajos de María Luisa de Marziani y Virginia Papalardo. Una gran oportunidad para zambullirse en las variadas expresiones artísticas de nuestra ciudad.

La artista Valentina Suarez Moragues junto a la Dra. Cecilia Lopez, en el Centro Médico Rawson.







Arte para sanar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar