Cuando se vulnera a los más vulnerables

Mariela Barberis es directora de APID

Desde el anuncio de la cuarentena los servicios de atención a las personas con discapacidad permanecen cerrados. En un principio era una medida lógica de cuidado que igualaba su situación a la del resto de la población. Pero casi un año después este sector se ha convertido en uno de los grandes olvidados. Una vez más, a pesar de los discursos sobre la igualdad, el estado no piensa en su situación de vulnerabilidad y extrema desprotección a la que se encuentran sometidas estas personas. Se ha abierto un gran debate sobre las clases presenciales. Se cansan de decir que, a pesar de la situación, no deben abandonarse los tratamientos de otras patologías. Pero no se habla de las miles de personas con discapacidad que no pueden retomar sus actividades. Peor aún las autoridades nacionales y provinciales ni siquiera contestan los pedidos de apertura de los servicios. Este gobierno que habla hasta el cansancio de niños, niñas, adolescentes, niñes, pibis, igualdad de oportunidades y solidaridad para los que más necesitan, parece no recordar que dentro de esos grupos por los que dice desvelarse hay personas con discapacidad olvidadas en sus casa y sin acceso a la atención que necesitan y a la que tienen derecho. La inclusión y la igualdad de derechos son solo parte del relato. Porque una vez más la realidad mata el relato. Y la realidad es que, a pesar de los discursos las preocupaciones del gobierno pasan por otro lado.

