El 2021 ya está aquí, un nuevo año de oportunidades comienza y es hora de programarlo que sea previsible. La prevención es la mejor herramienta a la hora de cuidar la salud, y, si la enfermedad está instalada, el éxito está en que no se interrumpa su seguimiento y tratamiento. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas. Desde Centro Médico Rawson para el 2021 pensamos en #CHEQUEATECMR ofreciendo CHEQUEOS MEDICOS todo en 1 mismo lugar, en 1 día y de 1 a 3 hs además de CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS para poder realizar prevención, diagnóstico y tratamiento. A continuación, les contamos como están organizados estos chequeos médicos: APTO FISICO ESCOLAR: Antes del inicio de clases los estudiantes necesitan realizar una visita de carácter general al médico quien hará las revisiones pertinentes para reconocer y prevenir durante el crecimiento y desarrollo de los niños. Es vital como parte del proceso de preparación para el regreso a clases y que él niño entienda que el chequeo médico no es un castigo, es primordial la intervención en este periodo a la hora de PREVENIR. Cuenta con la evaluación de Pediatra, Nutricionista, Cardióloga, Oftalmóloga, Otorrinolaringóloga, Fonoaudiología y Traumatóloga Infantil. CHEQUEO ANUAL PERSONALIZADO: Es la forma más fácil y rápida de hacerte tu chequeo general anual. Requiere la admisión por un médico clínico quien seleccionara exámenes y estudios según edad, sexo y antecedentes. CHEQUEO CARDIOLOGICO: Destinado a pacientes que requieren apto físico para gimnasios, competición de alto rendimiento, hipertensos entre otros. Se realiza ECG, Ergometría computarizada, Ecocardiograma cardiaco y Doppler de vasos del cuello según edad y antecedentes. CHEQUEO ANUAL GINECOLOGICO: Este tipo de chequeos es inclusivo a la diversidad sexual y a la edad de cada paciente. Es de crucial importancia la revisión ginecológica periódica en todas las sexualidades desde los 20 años o en el inicio de actividad sexual. Siendo recomendable realizar mamografías a partir de los 35/40 o 10 años antes de la edad de aparición de cáncer de mama familiar. Según la edad PAP, Colposcopia, ecografía ginecológica, Mamografía Digital y Densitometría Ósea. MUJERES EN ROJO: Mujeres en rojo es una iniciativa de la FEDERACION ARGENTINA DE CARDIOLOGIA para concientizar sobre la enfermedad cardiovascular de la mujer destinado a mujeres con climaterio, menopausia precoz y mujeres post menopáusicas ya que poseen mayor riesgo cardiovascular. La ECV es la principal causa de muerte causando 1 de cada 3 al año. Esto implica 1 mujer cada 11 minutos. Es un circuito cardiológico realizado por mujeres cardiólogas. CHEQUEO POSCOVID: Luego de infección por Covid 19 se realizará un control médico y de imágenes asociado a una kinesióloga especialista en rehabilitación cardiopulmonar para evaluar secuelas o no y como reinsertarse a las actividades de la vida diaria. CHEQUEO PARA PACIENTES DIABETICOS: Los pacientes Diabéticos tipo 1 y 2 deben controlar precozmente lesión o daño de órganos blancos por efectos de la Diabetes. Sé realizara con admisión previa de un médico diabetólogo y según el tiempo evolutivo indicara consultas y turnos pertinentes. CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS Un consultorio especializado es donde la transdisciplina de varias especialidades potencia el mejor diagnóstico y tratamiento para el paciente. En Centro Médico Rawson ofrecemos a nuestros pacientes los siguientes espacios: T.I.S.O: Tratamiento integral de sobrepeso y Obesidad. El equipo médico conformado por Nutricionista, Medica Clínica y Diabetóloga. METODO TISO: Es el consultorio T.I.S.O con otras especialidades médicas incluidos Talleres. C.E.CLIM: Consultorio especializado en Climaterio y Menopausia. CONSULTORIO DE OSTEOPOROSIS: Destinado a pacientes según edad y factores de riesgo cuya disminución de la masa ósea se traducen fracturas con impacto en el aumento de la mortalidad y costos sanitarios. El equipo médico son Reumatólogo, Endocrinóloga y Nutricionista. Próximamente estarán también disponibles: Talleres online, Consultorio para Trastornos del Aprendizaje y Consultorios de Trastornos del Crecimiento. Hasta aquí les contamos todas las opciones para realizar prevención para su salud, de manera práctica, adaptada a los tiempos personales incorporando todas las medidas de seguridad para cuidarles y cuidarnos. Ahora, con todas las herramientas éstas a vuestra disposición que ofrece Centro Médico Rawson, solo resta tomar la iniciativa para que su Salud este año sea diferente. Centro Medico Rawson - cmrawson.com.ar

