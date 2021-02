» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 31 de Enero







DÍA MUNDIAL CONTRA LA LEPRA Impulsado por Raoul Foullereau, fundador de la Federación Internacional de Asociaciones Anti lepra, en el año 1954, en este día se concientiza acerca de la lepra y se pretende terminar con el estigma que sufren las personas que la padecen. El tema de este año es "Combatir la lepra, acabar con el estigma y advocar por el bienestar mental" y tiene el objetivo de invitar a la comunidad internacional a difundir que la lepra es curable, unirse en la lucha para poner fin al estigma y abogar por el bienestar mental de las personas que la padecen. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la lepra como una enfermedad infecciosa crónica, provocada por la Mycobacteriumleprae, que afecta principalmente a la piel, la mucosa de las vías respiratorias superiores, los nervios periféricos y los ojos. Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que anualmente se registran 210.000 casos en el mundo, de los cuales 15.000 son niños, y que aproximadamente 4 millones de personas se curaron. A nivel nacional, el Ministerio de Salud, estima que se notifican entre 300 y 400 casos anualmente.



FALLECE CHANGO NIETO Carlos Alberto Nieto nació el 8 de abril del año 1943 en Campamento Vespucio, Salta. Radicado en La Plata desde su adolescencia, Nieto empezó a cantar en el conjunto "Los Sin Nombres"; con el mismo, ganó el concurso "Toda la patria en su folklore", actuó en Radio Provincia y se presentó en los programas televisivos "La Pulpería de Mandinga", "Escala Musical" y "Platense en TV." Al poco tiempo el grupo se separó y "Chango" comenzó a cantar en la peña "La Vizcachera", donde llamó la atención del cantautor Hernán Figueroa Reyes que lo llevó a la discográfica "CBS Columbia": "ponderó mi canto y me hizo el primer ofrecimiento serio para grabar en un sello que lo contaba entre sus productores". Así, en el año 1970, lanzó su primer disco, "Nieve", el cual fue bien recibido por el público. Previamente, en el año 1965, se presentó en el Festival Nacional de Folklore de Cosquíny ganó el premio Revelación:"resultó todo muy vertiginoso: Figueroa Reyes me comenta de ir a Cosquín y así fue. Al poco tiempo estaba en la plaza de Cosquín conversando con una morochita flaca. ¡Era Mercedes Sosa! Te estoy hablando de 1965: salí Revelación del Festival."A lo largo de su carrera grabó más de 600 canciones, de las cuales se destacan "Zamba del cantor enamorado", "Recuerdos salteños", "Amor de los Manzanares", "Luna cautiva" y "Sembrando coplas": "la gente buscaba una voz nueva, no una forma de canto sino una voz, y gusté, sobre todo a la juventud, seguramente por mi repertorio ágil, alegre, simple y directo". Falleció en el 2008 en Buenos Aires.



SE LANZA "PRICE TAG" Un día como hoy en el año 2011, Jessie J lanzaba el sencillo "Price tag". Perteneciente al disco "Whoyou are" (2011) y compuesta por la cantante británica junto a Claude Kelly, Dr. Luke y B.o.B, la canción la catapultó a la fama internacional: "está inspirada en mi vida de aquel entonces, en donde sentía que el dinero lo dominaba todo y todos eran tan serios en sus sombras".



